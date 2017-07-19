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    В мире

    В Белом доме сообщили о второй беседе Трампа и Путина на саммите G20

    Тема:

    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа (88)

    (обновлено: )5910
    По данным СМИ, на встрече во время обеда Дональд Трамп говорил с Владимиром Путиным около часа, "в присутствии только переводчика российского президента".
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Беседа президентов США и России на обеде лидеров стран G20 длилась около часа, сообщает издание Hill со ссылкой на представителя Белого дома.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Carlos Barria
    "Позитивная химия". Путин и Трамп обсудили Сирию, Украину, КНДР и безопасность

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что кроме основных двухчасовых переговоров два лидера имели и другие возможности пообщаться, в частности до переговоров и после, во время обеда в тот же день.

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    "На этой встрече (на обеде) Трамп говорил с российским лидером около часа, в присутствии только переводчика российского президента", — пишет американское издание.

    Путин и Трамп впервые лично пообщались на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге в пятницу, 7 июля.

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