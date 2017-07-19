В Белом доме сообщили о второй беседе Трампа и Путина на саммите G20

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Беседа президентов США и России на обеде лидеров стран G20 длилась около часа, сообщает издание Hill со ссылкой на представителя Белого дома.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что кроме основных двухчасовых переговоров два лидера имели и другие возможности пообщаться, в частности до переговоров и после, во время обеда в тот же день.

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"На этой встрече (на обеде) Трамп говорил с российским лидером около часа, в присутствии только переводчика российского президента", — пишет американское издание.

Путин и Трамп впервые лично пообщались на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге в пятницу, 7 июля.