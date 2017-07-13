наверх
13.07.201723:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    "Время пока неподходящее". Трамп о приглашении Путина в Белый дом

    Тема:

    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа (87)

    (обновлено: )11710
    Отвечая на вопрос журналистов в четверг в Париже, американский лидер заявил, что пригласил бы российского президента, однако сейчас неподходящее время.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пригласил бы российского лидера Владимира Путина в Белый дом, но пока для этого не настало подходяще время, передает агентство Блумберг.

    "Не думаю, что сейчас подходящее время, но я могу ответить вам утвердительно, я бы пригласил", — ответил Трамп в четверг на соответствующий вопрос на встрече с журналистами в Париже.

    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото
    Сергей Тарута о законе по реинтеграции Донбасса, Минске-2, Путине и Трампе

    Он также заявил, что не верит, что российский лидер мог бы поддерживать его на выборах. Трамп сообщил, что на встрече с Путиным на саммите G20 не задал вопрос, который должен был задать.

    "Так что в следующий раз, когда я встречусь с Путиным, я собираюсь спросить его: кого вы в действительности поддерживали? Потому что я не могу поверить, что он мог бы быть за меня", — сказал Трамп журналистам.

    Читайте также: Европейские пути Трампа напоролись на украинские мечты о Трампе

    Путин и Трамп впервые лично пообщались на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге в прошлую пятницу.

    Встреча американского и российского лидеров продолжалась более двух часов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Депутат Верховной Рады Михаил Добкин. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш