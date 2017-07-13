"Время пока неподходящее". Трамп о приглашении Путина в Белый дом

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пригласил бы российского лидера Владимира Путина в Белый дом, но пока для этого не настало подходяще время, передает агентство Блумберг.

"Не думаю, что сейчас подходящее время, но я могу ответить вам утвердительно, я бы пригласил", — ответил Трамп в четверг на соответствующий вопрос на встрече с журналистами в Париже.

Он также заявил, что не верит, что российский лидер мог бы поддерживать его на выборах. Трамп сообщил, что на встрече с Путиным на саммите G20 не задал вопрос, который должен был задать.

"Так что в следующий раз, когда я встречусь с Путиным, я собираюсь спросить его: кого вы в действительности поддерживали? Потому что я не могу поверить, что он мог бы быть за меня", — сказал Трамп журналистам.

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Путин и Трамп впервые лично пообщались на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге в прошлую пятницу.

Встреча американского и российского лидеров продолжалась более двух часов.