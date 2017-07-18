наверх
18.07.201720:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Альпах нашли тела супругов, пропавших 75 лет назад

    (обновлено: )205
    Тела лежали рядом друг с другом. Это были мужчина и женщина в одежде периода Второй мировой войны. Они идеально сохранились в леднике и их личные вещи остались в сохранности.
    Альпы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Тела мужа и жены, пропавших без вести 75 лет назад, обнаружили на тающем леднике в Швейцарских Альпах, сообщает РИА Новости.

    Альпинистка покорила самое высокое здание в Южной Корее без спецснаряжения. Видео
    Канал JTBC- News на Youtube
    В Южной Корее альпинистка забралась без спецснаряжения на самое высокое здание

    В августе 1942 года Марселен и Франсин Дюмулен, жители деревни Шандолен в кантоне Вале, отправились доить коров и не вернулись. На прошлой неделе один из рабочих обнаружил два тела на леднике Цанфлерон недалеко от подъемника горнолыжного курорта Ле-Дьяблере на высоте более 2,5 тыс м. Сообщается, что погибшие имели при себе документы.

    "Тела лежали рядом друг с другом. Это были мужчина и женщина в одежде периода Второй мировой войны. Они идеально сохранились в леднике и их личные вещи остались в сохранности", — сообщил директор горной станции Glacier 3000 Бернхард Тшаннен.

    Младшая дочь супружеской пары, 79-летняя Марселен Удри-Дюмулен сообщила, что на протяжении всего времени после пропажи родителей их дети продолжали поиски. Как отмечает агентство, для подтверждения личности погибших родственникам предстоит пройти ДНК-тест.

    Ранее сообщалось, что в Непале после гибели 85-летнего альпиниста думают ввести ограничение на возраст, при котором можно подняться на Эверест.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    Создание "Малороссии". Конец войне?
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    В Нидерландах открыли "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Дмитрий Раимов
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"