Украине надо брать пример с Трампа в развитии экономики - Кушнирук

Борис Кушнирук, facebook

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил создать Совет премьер-министров Украины с участием экс-глав правительств для решения стратегических вопросов развития страны. По его словам, на таких совещаниях можно было бы рассматривать вопросы, которые стратегически важны для развития нашего государства.

Насколько действенным будет этот орган, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы экономический эксперт Борис Кушнирук.

"По большому счету, мы понимаем, что никто из экс-премьер-министров ничего путевого и хорошего не сделал, и мы по факту получили чисто сырьевую модель экономики. Более корректным и важным для правительства было бы проведение совещаний с основными отраслями экономики, чем им нужно помочь, чтобы увеличить объем продукции с большим уровнем добавленной стоимости. То, что условно говоря, делает Трамп, над которым могут смеяться, но при этом именно он встречается со всеми основными отраслями американской экономики. И на базе этих мыслей формируется предложение, что нужно делать", — отметил эксперт.

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