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    Трамп определился с кандидатурой на пост посла США в РФ - СМИ

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    Президент США Дональд Трамп предложил экс-губернатору штата Юта Джону Хантсману занять должность посла США в России, который ответил на это предложение согласием.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла США в РФ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.

    Ранее американские СМИ сообщали, что президент США предложил экс-губернатору штата Юта Джону Хантсману занять должность посла США в России, который ответил на это предложение согласием.

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    Бывший посол США в России Томас Пикеринг тоже заявлял, что потенциальный кандидат на этот пост Джон Хантсман.

    Напомним, ранее диппредставительство США в России возглавлял Джон Теффт

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