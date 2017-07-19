Трамп определился с кандидатурой на пост посла США в РФ - СМИ

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла США в РФ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.
Ранее американские СМИ сообщали, что президент США предложил экс-губернатору штата Юта Джону Хантсману занять должность посла США в России, который ответил на это предложение согласием.
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Бывший посол США в России Томас Пикеринг тоже заявлял, что потенциальный кандидат на этот пост Джон Хантсман.
Напомним, ранее диппредставительство США в России возглавлял Джон Теффт.