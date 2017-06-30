Климкин сообщил об "очень конкурентных" ценах на "уголь от друзей" из США

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и США продолжают переговоры о поставках американского угля, а предлагаемые США цены являются "очень конкурентными".

"Процесс переговоров продолжается, важно, что мы сможем закупить не в России, и не из оккупированных территорий то, что нам нужно, а это антрацит. Цены, которые на сегодня предлагают американские производители, они действительно являются очень конкурентными, и я считаю, что покупать уголь, который нам так нужен, от друзей, лучше, чем покупать от кого-то другого, даже на мировом рынке", — сказал Климкин в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина запросила у Соединенных Штатов поставки угля, ей нужны миллионы тонн и немедленно. Ранее президент Петр Порошенко в ходе интервью трем телеканалам сказал, что Украина закупит 2 миллиона тонн угля в американском штате Пенсильвания. При этом власти Украины заявили об отказе покупать уголь Донбасса. В пятницу в Минэнерго сообщили, что Украина ждет первую партию угля из США в объеме 120 тысяч тонн в августе.