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    Экономика

    Климкин сообщил об "очень конкурентных" ценах на "уголь от друзей" из США

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    По словам главы МИД Украины, процесс переговоров с американскими компаниями продолжается. Климкин добавил, что лучше покупать уголь от друзей, чем "от кого-то другого".
    Уголь
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и США продолжают переговоры о поставках американского угля, а предлагаемые США цены являются "очень конкурентными".

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    "Процесс переговоров продолжается, важно, что мы сможем закупить не в России, и не из оккупированных территорий то, что нам нужно, а это антрацит. Цены, которые на сегодня предлагают американские производители, они действительно являются очень конкурентными, и я считаю, что покупать уголь, который нам так нужен, от друзей, лучше, чем покупать от кого-то другого, даже на мировом рынке", — сказал Климкин в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

    Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина запросила у Соединенных Штатов поставки угля, ей нужны миллионы тонн и немедленно. Ранее президент Петр Порошенко в ходе интервью трем телеканалам сказал, что Украина закупит 2 миллиона тонн угля в американском штате Пенсильвания. При этом власти Украины заявили об отказе покупать уголь Донбасса. В пятницу в Минэнерго сообщили, что Украина ждет первую партию угля из США в объеме 120 тысяч тонн в августе.

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