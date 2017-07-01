США и Украина, газ и уголь: в цепях "энергетической революции"

Владимир Матвеев, обозреватель

Президент США Дональд Трамп, выступая в министерстве энергетики США 29 июня, заявил, что США будут экспортировать американские энергоносители по всему миру и тем самым укреплять мощь США в глобальных масштабах, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

По словам американских экспертов, главный тезис речи Трампа – необходимость уменьшить зависимость Америки от импорта нефти, преимущественно с Ближнего Востока, и "сделать ее нетто – экспортером энергоресурсов, прежде всего путем ослабления бремени государственного регулирования энергоиндустрии", сказал Радио Свобода профессор экономики военного колледжа "Цитадель" в Южной Каролине Ричард Эбелинг.

Сжиженный газ будет экспортироваться преимущественно на азиатские рынки, уголь – планируется экспортировать в Украину, а ограничения на кредитования зарубежных угольных проектов будут сняты, передает Радио Свобода.

В отличие от предшественника Барака Обамы, который тяготел к "зеленым" и продвигал возобновляемые виды энергии, президент Трамп тяготеет к традиционному ископаемому топливу, и вывел США из Парижского соглашения по климату.

В ходе выступления 29 июня в министерстве энергетики Трамп заявил о том, что "Украина сказала нам, что ей нужны миллионы и миллионы тонн угля прямо сейчас". США, по словам главы Белого дома, намерены организовать поставки топлива Украине и другим странам. "Есть много мест в мире, где также нужны наши ресурсы. И мы хотим продавать их по всему миру, кому это нужно", — сказал президент США.

Администрации Трампа намеревается увеличить американский угольный экспорт, поощряя также строительство угольных электростанций за рубежом.

Однако, западные эксперты и обозреватели открыто называют перспективы "мутными", поскольку цены на натуральный газ невысокие; большинство стран стремиться не загрязнять окружающую среду, пишет ресурс CNBC.

Речь Трампа стала заключительным аккордом "Недели энергетики", которую некоторые эксперты и критики в США назвали "Неделей грязной энергетики". Критики просят Конгресс заблокировать инициативы по расширению производства угля, природного газа и мирного атома.

Напомним, Трампом ранее были аннулированы распоряжения Обамы, ужесточавшие регулирование угольных шахт и работающих на угле теплоэлектростанций внутри страны.

Сейчас в части внешней США перестанут тормозить кредитование Всемирным банком строительства современных "чистых" угольных ТЭЦ за границей — чем их больше, тем больше будет и экспорт американского угля, сообщает Радио Свобода.

"Не знаю, что еще может столь же сильно укрепить доверие к нам украинцев", сказал министр энергетики Рик Перри, передает Радио Свобода.

Между тем, как считают ряд западных экспертов, меры президента США по достижению "энергетической революции" и "доминирования" не во всем реалистичны и могут привести к дестабилизации мировых энергетических рынков.

По словам консультанта Mediterranean Energy Political Risk Consultancy по вопросам политических рисков и энергетики Сирила Виддерсховена, в рамках новой энергетической политики США должны будут конкурировать с другими странами-производителями, что "приведет к дальнейшей дестабилизации энергетических рынков и геополитической ситуации в целом".

По мнению эксперта, с коммерческой точки зрения, стоимость производства нефти и газа в США дороже, чем в большинстве других регионов мира. Это означает, пишет издание, что "США намерены производить дополнительные объемы, которые на самом деле не являются коммерчески привлекательными при текущих ценах". В связи с этим "инвестиции в эту сферу в США будут низкими, так как внутренняя норма прибыльности будет ниже", цитирует Виддерсховена Trend.

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Эксперт полагает, что эта политика Трампа не только скажется на уровне цен на энергоресурсы, но и окажет сильное давление на американских производителей.

США намерены увеличить экспорт угля, однако, помимо неизвестной стоимости американских энергоресурсов для Украины, эксперты прогнозируют, что Киев столкнётся также с проблемами доставки и возможного неполного соответствия американского угля украинским ТЭЦ.

Американский уголь закупать нерентабельно в силу высоких транспортных расходов. И стоимость поставок угля из США будет выше, чем из Донбасса или из России. Возможно, Киев использует также схему использования кредитов, которую будет тратить на закупку угля у западных трейдеров.

Как бы там ни было, "армия зеленых" попытается заблокировать осуществление президентских инициатив с помощью Конгресса либо судов. Или, как минимум, затормозить их до выборов 2020 года, на которых может победить противник ископаемого топлива", считает Эбелинг.

Заинтересованность Трампа, в более активном развитии традиционных источников энергии, как передает Радио Свобода, вызывает настороженность у конкурентов, поборников "защиты климата". 1 июня президент США заявил о выходе из Парижского соглашения по климату. На предстоящем 7-8 июля саммите G20, как уже заявил ряд участников, основное внимание будет уделено проблеме "глобального потепления", а, следовательно, и энергоресурсов.