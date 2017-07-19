Жители Донбасса боятся новой эскалации - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

За последние сутки погибли двое украинских военных и четверо были ранены на Донбассе.

Подробнее о ситуации в зоне проведения антитеррористической операции сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

kp.ua Артем Маслаков

Расскажите подробнее о минувших сутках в зоне АТО.

— Было обострение последние сутки, уже люди понемногу начали привыкать к наступившей тишине. Условной, конечно, но все-таки последняя неделя была достаточно спокойной. Поэтому эта ночь, вчерашний вечер, так же, как и сегодняшнее утро можно назвать, пожалуй, самыми громкими за последнее время. Выстрелы были слышны даже в Донецке. Здесь же, кстати, видели тяжелую технику, прямо по улицам едущую, и танки были. То есть какое-то перемещение вооруженных формирований происходит. И в том числе, вот эти провокационные обстрелы. Все та же Авдеевка, о которой мы неоднократно говорили, окраины Авдеевки обстреляны, и там есть раненые, к счастью не серьезно, не тяжело раненые двое мирных жителей. И чуть севернее — район Горловки. Там около Зайцево тоже стреляли из минометов. И там есть погибшие — двое военнослужащих. Там нет, к счастью, пострадавших мирных жителей. То есть вспышка какая-то произошла. С чем ее связывать? Наверное, как всегда, здесь люди говорят, что как только делается какое-то громкое заявление, сразу происходит какая-то провокация мощная, или же действительно жесткое такое обострение. Сейчас говорят о том, что связывают это со вчерашним заявлением Захарченко о появлении так называемой Малоросии.

Каким образом реагируют местные жители на это заявление?

— Вы знаете, местные жители очень настороженно к этому отнеслись. Потому что для них она стала неожиданной, даже вот в этом местечковом регионе, этого не ожидал никто. И все понимают, что это, наверное, было сказано не просто так, что-то за этим стоит. И вот этого продолжения, что за этим стоит, люди действительно всерьез опасаются. И в первую очередь опасаются того, что произойдет активизация боевых действий. Может быть, косвенно, вчерашняя ночь, сегодняшнее утро это и подтверждает. Но в основном, конечно же, беспокоятся люди, но ничего революционного, скажем так, от этого заявления не ждут.

Вследствие обстрелов за прошедшие сутки есть повреждения инфраструктурных объектов?

— На окраинах есть, к сожалению, пострадавшие здания жилые. Но, вспоминая то, что здесь происходило ранее, можно говорить, пусть даже и цинично, это не серьезные строения пострадали. То есть нет разрушений масштабных. Инфраструктура коммунальная местами нарушена. Но, как говорят коммунальщики, в общем-то восстановительные процессы уже закончены. Электроэнергия восстановлена на окраинах Авдеевки, собственно, как и в нескольких поселках, расположенных в серой зоне. Но эти проблемы здесь случаются, к сожалению, регулярно. Глобальных проблем коммунальных нет. И вот можно говорить, что если не будет резкого и мощного обострения военных действий, рисков на данный момент больших также нет.

Есть возможность прокомментировать для нас гуманитарную ситуацию в населенных пунктах Луганской и Донецкой областей с провизией, логистикой, медикаментами?

— Собственно, то, что касается продовольственного ряда, то он пусть и скудный, но здесь присутствует. Все меньше и меньше становится на прилавках украинских товаров. Местами их просто запрещают продавать. Освобождается рынок для нелегально и легально ввозимых российских, белорусских продуктов. Вот в этом плане рынок насыщается продукцией с той стороны. Но, тем не менее, этой продукции хватает. Чуть хуже дела обстоят с медикаментами, потому что поставки их не столь системны, как должны быть. И периодически возникают дефициты. Вот на данный момент в Донецке есть дефицит инсулина. Люди жалуются, что его не хватает. С водоснабжением, в общем, достаточно спокойно все, хотя вода по-прежнему, питьевая вода не соответствует тем стандартам, которым должна соответствовать. Но хватает бутилированной, и вспышек инфекционных на данный момент на неподконтрольных территориях, насколько я знаю, не зафиксировано. По крайней мере, этой информации не поступает. То есть жизнь продолжается вот в этом замороженном состоянии. И люди надеются на то, чтобы не было сейчас обострения, которого побаиваются.

Известно, что происходит сейчас на пунктах пропуска? Есть ли ажиотаж? Насколько насыщена там ситуация?

— На пунктах пропуска сейчас достаточно стабильно. Стабильно спокойно, и они работают в штатном режиме. И в последнее время, вы знаете, к счастью, очередей более 50-100 машин не возникало. Связано это с тем, что наладили, наверное, пропускную систему, ее фактически, довели уже до автоматизма. Нет обстрелов пунктов пропуска, незначительные случаются. Мы знаем, что этой ночью стреляли в районе Станицы Луганской, но пункты пропуска не закрываются. И в общем-то пассажиропоток налажен, не возникает сейчас проблем на пунктах. То есть, по крайней мере, эта система работает.

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