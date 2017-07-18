Порошенко нашел выход из конфликта в Донбассе

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Имплементация минских соглашений станет выходом из конфликта в Донбассе, заверил президент Украины Петр Порошенко, сообщила его пресс-служба.

"Порошенко уверен, что есть лишь единственный выход из ситуации — имплементация минских договоренностей, вывод российских войск и артиллерии", — говорится в сообщении пресс-службы.

Он также заявил, что проект "Новороссия", в состав которой должны были войти девять регионов Украины, "полностью потерпел крах".

Порошенко считает "шантажом" опасность признания "так называемых донецких и луганских республик по абхазскому сценарию".

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия. В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, она также возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.