Кабмин связал выплату зарплат на предприятиях в Донбассе с "Минском-2"

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Кабмин решил привязать выплату зарплат на предприятиях, которые ведут деятельность на неподконтрольной территории в Донбассе, к их возврату и выполнению минских договоренностей.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду.

Согласно проекту решения, сроком реализации пункта об обеспечении выплаты зарплаты на предприятиях, осуществляющих законную хозяйственную деятельность на неконтролируемой территории, является реализации минских договоренностей, а также возвращение этих предприятий к функционированию в соответствии с законодательством Украины.

Ранее Министерство по делам временно оккупированных территорий сообщило, что Госбюджет недополучит около 7 миллиардов гривен налоговых поступлений в год из-за введения властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народными республиками внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.