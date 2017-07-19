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    Экономика

    Кабмин связал выплату зарплат на предприятиях в Донбассе с "Минском-2"

    (обновлено: )48304
    Кабмин решил, что сроком реализации пункта об обеспечении выплаты зарплаты на предприятиях, осуществляющих законную хозяйственную деятельность на неконтролируемой территории, является реализации минских договоренностей.
    Флаг Украины на фоне здания Кабинета министров.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Кабмин решил привязать выплату зарплат на предприятиях, которые ведут деятельность на неподконтрольной территории в Донбассе, к их возврату и выполнению минских договоренностей.

    Флаг Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду.

    Согласно проекту решения, сроком реализации пункта об обеспечении выплаты зарплаты на предприятиях, осуществляющих законную хозяйственную деятельность на неконтролируемой территории, является реализации минских договоренностей, а также возвращение этих предприятий к функционированию в соответствии с законодательством Украины.

    Ранее Министерство по делам временно оккупированных территорий сообщило, что Госбюджет недополучит около 7 миллиардов гривен налоговых поступлений в год из-за введения властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народными республиками внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

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