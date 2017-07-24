наверх
24.07.201715:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко: в Донбасс необходимо ввести миротворческую миссию

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (43)

    (обновлено: )16002
    Лидеры стран "нормандского формата" в ходе переговоров отметили важность прекращения огня в Донбассе и разведения сил с круглосуточным мониторингом ОБСЕ.
    Петр Порошенко
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров в "нормандском формате" подчеркнул необходимость введения в Донбасс миротворческой миссии, сообщает пресс-служба главы государства.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Рудяков: США учтут интересы России в вопросах по Донбассу

    Лидеры стран "нормандского формата" также отметили важность прекращения огня в Донбассе и разведения сил с круглосуточным мониторингом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

    "Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывод тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ", — говорится в сообщении по итогам разговора.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    "ПриватБанк"
    Новая волна приватизации в Украине
    Автомобиль скорой помощи
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Природа. Архивное фото
    Непогода в Украине: жара и пожары