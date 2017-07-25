Меркель и Макрон призвали принять меры по обмену пленными в Донбассе

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Французский президент Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвали стороны конфликта в Донбассе принять меры для обмена заключенными до конца года, говорится в совместном заявлении лидеров по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора в формате "нормандской четверки".

"Французский президент и федеральный канцлер призвали стороны предпринять взаимные шаги на основе работы рабочей группы по гуманитарным и экономическим вопросам, чтобы, как это предусмотрено в минских соглашениях, до конца года продолжить обмен заключенными по принципу "все на всех", — говорится в документе, распространенном ведомством канцлера ФРГ.

Лидеры России, Франции, Германии и Украины — Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Петр Порошенко — провели в понедельник телефонный разговор по урегулированию в Донбассе. По данным пресс-службы Кремля, стороны обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом сбоев с реализацией минских соглашений.

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Пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко сообщил, что переговоры "нормандской четверки" велись на английском и русском языках.