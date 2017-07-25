В России расследуют более 150 дел по Донбассу

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В производстве Следственного комитета России находятся более 150 уголовных дел о военных преступлениях в Донбассе, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает РИА Новости.

"В нашем управлении по расследованию преступлений с применением запрещенных средств и методов ведения войны более 150 дел по драматическим событиям на юго-востоке Украины. В рамках расследования этих дел 108 человек, в том числе 54 должностных лица Вооруженных сил Украины, привлекаются нами к уголовной ответственности", — рассказала Петренко в интервью "Комсомольской правде".

Официальный представитель СК назвала эти цифры неокончательными, добавив, что следователям "предстоит разобрать еще множество эпизодов".

Петренко также сообщила, что в рамках расследования получены сведения о 116 погибших детях. По ее словам, российские следователи допросили более 136 тысяч человек в качестве свидетелей и потерпевших.

Напомним, проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.