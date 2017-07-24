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    ООН не ведет подготовку к вводу миротворческой миссии в Донбасс

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (54)

    (обновлено: )20521
    Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отметил, что приготовления в связи с просьбой президента Украины о вводе миротворцев в район Донбасса не ведутся.
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Associated Press Hussein Malla

    КИЕВ, 24 июл – РИА Новости Украина. ООН не ведет приготовлений к вводу миротворческой миссии в Донбасс, для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон, заявил в понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
    Пресс-центр АТО, facebook
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    "Как вы знаете, мы поддерживаем усилия "нормандской четверки", трехсторонней контактной группы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мы внимательно следим за этими усилиями и сейчас не ведем других приготовлений", — сказал представитель организации на регулярном брифинге, отвечая на вопрос о том, ведет ли ООН "какие-либо приготовления" в связи с просьбой президента Украины о вводе миротворцев в район Донбасса.

    "Конечно, мы пытаемся увидеть, на что согласятся обе стороны в контексте усилий различных групп, которые я перечислил. Если согласие о дальнейших шагах будет достигнуто, ООН согласна осуществлять позитивный вклад", — сказал представитель организации, отметив, что "предстоит увидеть, к чему мы придем".

    Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко в понедельник после трехмесячной паузы обсудили по телефону урегулирование в Донбассе и договорились о встрече внештатных советников глав государств "нормандского формата", которая должна состояться во второй половине августа.

    Пресс-служба украинского президента сообщила, что Порошенко настаивал на вводе в Донбасс миротворцев ООН.

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    В свою очередь Макрон назвал беседу с лидерами "нормандского формата" прямым диалогом ради конкретных действий. Украинские политологи назвали переговоры "нормандской четверки" по Донбассу провальными.

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