Москва слезам не верит. Погребинский о переговорах "нормандской четверки"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Завершились переговоры "нормандской четверки" между с президентом Франции Эммануэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.

Во время разговора собеседники услышали доклад Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана и его заместителя Александра Хуга.

Все участники переговоров уверены в важности полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ.

Кроме того, во время переговоров лидеры стран "нормандской четверки" решили согласовать окончательные шаги по имплементации Минских договоренностей, в связи с чем приняли решение во второй половине августа провести встречу внешнеполитических советников глав государств Нормандского формата.

"В очередной раз участники переговоров изложили свой взгляд на ход и вывод из тупика минского процесса, не более того. И не очень понятно, нужно ли было ради того, чтобы в очередной раз это зафиксировать, проводить встречу в нормандском формате. Согласие Москвы на эти переговоры, по-видимому, обусловлено тем, что Макрон сильно хотел, и пошли навстречу его пожеланиям его какой-то активности — он и поучаствовал, выслушал стороны и, дальше будет принимать какое-то решение", - сказал политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в комментарии РИА Новости Украина.

По его мнению, в сухом остатке переговоров — договоренность о встрече внештатных советников глав государств "нормандского формата", которая должна состояться во второй половине августа.

"Заметьте, через три недели! Тут война идет, люди гибнут, а они через три недели только поручат советникам по внешнеполитическим вопросам встретиться и обсудить, как дальше выводить процесс из тупика. Но это просто говорит о том, что нет сближения позиций — вообще никаких", — подчеркнул Погребинский.

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Кроме того, отметил политолог, президент Украины воспользовался очередным шансом "спеть песню" о введении миротворческого контингента.

"Ясно, что позиции не согласованы и, повторять это, очевидно, бессмысленно, тем не менее, Порошенко использует любую возможность об этом поговорить", — сказал Погребинский.

Политолог обратил внимание, что в сообщении о результатах переговоров отмечается, что договорились согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей.

"Не понятно, что там окончательного, если вообще вся безопасность в тупике? Но тем не менее там есть такие слова", — недоумевает Погребинский.

По убеждению эксперта, ни к каким существенным результатам эта встреча не привела.

Тем не менее, политолог считает, что не следует ожидать дальнейшей эскалации конфликта.

"Порошенко не нужна эскалация. Его вообще устраивает нынешняя ситуация: "ни мира — ни войны", какая-то видимость ведения переговоров. А на самом деле у него есть возможность постоянно говорить, что нужны антироссийские санкции. Есть возможность говорить: что вы приводите полностью провальные экономические показатели за время моего правления, я же войну веду, чего вы хотите?! Поэтому я думаю, что Порошенко устраивает именно такая ситуация", - пояснил Погребинский.

Что касается результатов визита спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера в Донбасс, то, по словам политолога, о них можно будет судить только после того, как Волкер завершит круг.

"Когда он встретится с Сурковым, и будут предъявлены все аргументы всех сторон. Тогда Волкер будет вырабатывать свою позицию, чтобы что-то предложить Трампу. Я продолжаю возлагать на него надежды, на вывод из тупика. Поскольку американцы по-прежнему имеют очень сильное влияние на украинскую сторону, и если ему будут предъявлены, предложены позиции. которые могут сдвинуть с мертвой точки, и для этого потребуется давление на Киев, мне кажется, что Волкер сможет это сделать", — заключил Погребинский.