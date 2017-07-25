На проводе. Порошенко, Путин, Меркель и Макрон поговорили о Донбассе

РИА Новости Украина

Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко в понедельник после трехмесячной паузы обсудили по телефону урегулирование в Донбассе и договорились о встрече внештатных советников глав государств "нормандского формата", которая должна состояться во второй половине августа.

В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин подробно изложил российские подходы по всем ключевым положениям Минских договоренностей. Пресс-служба украинского президента сообщила, что президент Украины настаивал на вводе в Донбасс миротворцев ООН, сообщают РИА Новости.

В свою очередь, Макрон назвал беседу с лидерами "нормандского формата" прямым диалогом ради конкретных действий. Украинские политологи назвали переговоры "нормандской четверки" по Донбассу провальными.

Об очередном телефонном разговоре в "нормандском формате" Путин, Меркель и Макрон договорились на полях саммита G-20 в Гамбурге. Накануне переговоров Порошенко высказал надежду, что удастся согласовать саммит глав государств "нормандского формата". Однако, как следует из сообщения пресс-службы украинского лидера, в ходе двух часовой беседы стороны договорились лишь о встрече внештатных советников глав государств РФ, ФРГ, Франции и Украины, которая должна состояться во второй половине августа.

"Во время двухчасового разговора была достигнута договоренность — согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над "дорожной картой" имплементации минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата", — говорится в сообщении.

Как и ожидалось, основной темой переговоров стало прекращение огня в Донбассе.

Как сообщила пресс-служба украинского президента, лидеры стран "нормандского формата" отметили важность прекращения огня в Донбассе и разведения сил с круглосуточным мониторингом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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В пресс-службе добавили, что Порошенко подчеркнул важность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН.

В свою очередь, как сообщила в понедельник пресс-служба Кремля, лидеры обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом сбоев с реализацией минских соглашений и условились о дальнейших контактах на высшем уровне

"Были заслушаны отчеты главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ", — говорится сообщении.

В пресс-службе добавили, что Путин подробно изложил российские подходы по всем ключевым положениям Минских договоренностей.

Со своей стороны президент Франции Эммануэль Макрон назвал "прямым" разговор лидеров "нормандской четверки" по украинскому урегулированию (Франция, Германия, Россия, Украина), в котором он впервые принял участие.

"Прямой диалог ради конкретных действий. Подтвержденная динамика совместной работы Берлина, Парижа, Москвы и Киева по украинскому кризису", — написал Макрон в своем Twitter.

В пресс-службе украинского лидера, которая наиболее подробно осветила итоги телефонной беседы, также сообщили, что Порошенко настаивал на немедленном освобождении всех пленных в Донбассе, а также осужденных в РФ украинцев.

Кроме того, как указали в пресс-службе Порошенко, на переговорах шла речь об инициативе создания Малороссии, с которым выступи глава ДНР Александр Захарченко.

"Президент Франции и канцлер Германии подчеркнули недопустимость любых заявлений, которые подрывают территориальную целостность Украины, в частности относительно создания так называемой "Малороссии", — говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева.

Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал главным в идее "воображаемого государства Малороссия" то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность.

Телефонные переговоры лидеров стран "нормандского формата" оказались провальными, подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе ожидать не стоит, считают эксперты.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что переговоры провалились, сторонам не удалось договориться о каких-то конкретных шагах.

"Исходя из того, что уже известно о переговорах, они были полностью провальными. Ничего содержательного на данный момент о результатах этих переговорах неизвестно", — сказал Погребинский в понедельник.

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что никаких подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе по результатам переговоров ожидать не стоит.

"Эти переговоры — это "зондаж" минского процесса, жив ли он или мертв. Я думаю, что кардинальных подвижек по результатам этих переговоров ожидать не стоит. Вопрос в том, насколько стороны будут готовы дальше действовать в рамках минского процесса", — сказал Золотарев РИА Новости.

В свою очередь, экс-глава МИД Украины Константин Грищенко заявил что телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки" по Донбассу прошли без "прорыва", главным позитивом является сам факт его проведения: это позволило прервать затянувшуюся паузу в переговорном процессе.

"Я думаю, что главное в том, что вообще такая беседа состоялась. Чересчур затянулась пауза. Конечно, после назначения спецпредставителя США по Украине Курта Волкера все процессы начали немного активизироваться. Сказать, что это какой-то прорыв — я не думаю", — сказал Грищенко в понедельник в эфире телеканала "112. Украина".

Он отметил, что теперь важно, каким образом будут организована запланированная на средину августа встреча внештатных советников глав государств "нормандского формата", насколько они будут способны перейти от общих деклараций к работе над дорожной картой по имплементации минских соглашений.

По мнению Грищенко, в данный момент "открыто окно возможностей" для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования конфликта в Донбассе.