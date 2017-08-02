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    Близ одного из КПП в Донбассе обстреляли жилые кварталы - штаб АТО

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (80)

    (обновлено: )78
    По данным украинской стороны в СЦКК, накануне вечером под огонь попали жилые кварталы населенного пункта Зайцево близ КПВВ "Майорск". В результате обстрела никто не пострадал.
    Последствия обстрела Зайцево в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Жилые кварталы поселка Зайцево близ КПВВ "Майорск" подверглись обстрелу, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

    "Украинская сторона СЦКК сообщает: 1 августа около 22.00 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Зайцево под огонь боевиков также попали жилые кварталы населенного пункта вблизи КПВВ "Майорск". В результате обстрела НЗФ ОРДО со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов была пробита крыша и посечены осколками стены жилого дома по улице Майорской", — говорится в сообщении штаба в Facebook.

    Пост штаба АТО

    В результате обстрела никто не пострадал.

    Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ополченцы 34 раза открывали огонь по позициям бойцов АТО, один украинский военный погиб.

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