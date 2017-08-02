Близ одного из КПП в Донбассе обстреляли жилые кварталы - штаб АТО

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Жилые кварталы поселка Зайцево близ КПВВ "Майорск" подверглись обстрелу, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

"Украинская сторона СЦКК сообщает: 1 августа около 22.00 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Зайцево под огонь боевиков также попали жилые кварталы населенного пункта вблизи КПВВ "Майорск". В результате обстрела НЗФ ОРДО со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов была пробита крыша и посечены осколками стены жилого дома по улице Майорской", — говорится в сообщении штаба в Facebook.

Пост штаба АТО

В результате обстрела никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ополченцы 34 раза открывали огонь по позициям бойцов АТО, один украинский военный погиб.