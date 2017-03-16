ВСУ остановили работу пропускного пункта "Майорск" - ДНР

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. ВСУ в одностороннем порядке остановили работу пропускного пункта "Майорск" в Донбассе, заявил в четверг журналистам представитель администрации подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики Горловки.

Контрольно-пропускной пункт "Майорск" расположен в пригороде Горловки.

"В настоящее время со стороны Украины в одностороннем порядке остановлена работа пропускного пункта "Майорск". Со стороны ДНР собралось большое количество автомобилей. Наш пропускной пункт работу не останавливал", — сказал представитель администрации.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.