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    Два человека пострадали из-за взрыва вблизи Майорска

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (738)

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    По информации пресс-службы управления полиции в Донецкой области, на сельской дороге между селом Зайцево и селом Майорск в результате взрыва неустановленного предмета пострадали два человека.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Два человека пострадали в результате взрыва неустановленного предмета вблизи села Майорск в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба управления полиции в Донецкой области.

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    "В бахмутский отдел полиции поступило сообщение о том, что на сельской дороге между селом Зайцево и селом Майорск в результате взрыва неустановленного предмета пострадали два человека", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, пострадавшую женщину доставили в больницу Бахмута, обстоятельства происшествия выясняются.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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