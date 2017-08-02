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    Силовики обвиняют ополченцев в обстрелах из гранатометов

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    В пресс-центре АТО сообщили, что в результате обстрелов со стороны ополченцев один военный погиб. На донецком направлении огонь велся из гранатометов, минометов и стрелкового оружия.
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 34 раза открывали огонь по их позициям, один украинский военный погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

    Разрушения в Донбассе после обстрелов. Архивное фото
    Украинское фото
    Deutsche Welle: конфликт на Донбассе. Как избавиться от иллюзий?

    По данным пресс-центра, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "34 раза нарушили перемирие". "В результате боевых действий "один военный погиб, еще один получил ранения", — говорится в сообщении.

    По утверждениям военных, на донецком направлении огонь велся из гранатометов, минометов и стрелкового оружия по позициям в районе шахты Бутовка, Авдеевки, Троицкого, Майорской, Верхнеторецкого, Зайцева.

    На луганском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из стрелкового оружия по позициям в районе Новоалександровки, Новотошковского, Станицы Луганской и Новозвановки. В пресс-центре также заявляют, что на приморском направлении из стрелкового оружия ополченцы обстреляли Лебединское, а из гранатометов — Талаковку.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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