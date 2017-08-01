Deutsche Welle: конфликт на Донбассе. Как избавиться от иллюзий?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Если трезво взглянуть на конфликт на Донбассе, то можно очень быстро избавиться от иллюзий. Война, которая началась весной 2014 года, уже унесла более 10 000 человеческих жизней и сделала беженцами почти 2 миллиона мирных жителей. Военный конфликт, который пытаются урегулировать с помощью минских договоренностей, не прекращается уже несколько лет… чем дольше она длится, тем хуже. Но украинцы, судя по всему, не хотят соглашаться на то, чтобы ситуация на востоке страны превратилась в замороженный конфликт", — пишет в статье для Deutsche Welle Кристиан Триппе - руководитель коррпункта DW в Киеве.

"Как показал недавний соцопрос, проведенный в Украине, 7 из 10 респондентов хотят чтобы, наконец, был достигнут компромисс — неважно в какой форме, лишь бы только на Донбассе перестали звучать выстрелы и литься кровь. Но власти в Киеве показывают, что они не в состоянии предложить такой компромисс. Вместо этого украинский парламент строит патриотические воздушные замки и обсуждает законопроект о реинтеграции Донбасса…", — продолжает автор публикации.

Правительство провоцирует своих граждан

"Хуже всего то, что официальный Киев как будто пытается разозлить, спровоцировать население, живущее в районах Донбасса… Список грехов украинских властей велик: прекращение подачи электроэнергии в самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР", торговая блокада Донбасса, отмена социальных выплат. К этому можно добавить грубости и оскорбления, звучащие в адрес населения неподконтрольных Киеву районов Донбасса", — полагает Кристиан Триппе.

"Политика украинского руководства все больше вызывает ощущение того, что оно уже списало со счетов неподконтрольные территории Донбасса, что оно стремится к их отделению, а не к тому, чтобы сохранить их", — пишет автор статьи.

По мнению Кристиана Триппе, ополченцы беспощадно это используют, в частности "структуры власти в Луганске и Донецке выдают гражданам паспорта самопровозглашенных республик, а Москва считает эти документы легальными. И это может быть первым шагом на пути к признанию "ЛНР" и "ДНР".

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"Кроме того, большой резонанс на прошлой неделе вызвали слова Александра Захарченко. Он объявил о создании "Малороссии", которая станет "правопреемницей Украины". Обговаривалось ли это заявление с Москвой? И что скрывается за ним: мания величия или холодный расчет?" — Интересуется автор публикации.

В Киеве нет четкой позиции

"Уже давно можно было бы покончить с головоломками, если бы у Киева была четкая позиция в отношении неподконтрольных ему территорий на востоке страны, в отношении их будущего статуса и процесса примирения. Политика протянутой для диалога руки не имеет ничего общего с отказом от Донбасса", — полагает Кристиан Триппе.

"Она — залог здравого смысла. Пока еще многие украинцы по ту сторону разделительной линии лояльны Киеву. Социсследование, проведенное немецкими учеными, показало, что более половины, 56 процентов, населения Донбасса, видит свое политическое будущее в составе Украины. Так что еще не все потеряно", — продолжает автор статьи.

"Однако в нынешней ситуации широкий жест примирения — чрезмерное требование для Украины. Особенно для тех ее граждан, кто потерял в этой войне своих родных и близких. Но и мелкие предложения примирительного характера могут оказать политическое влияние на ситуацию — и на самом востоке Украины, и на тех, кто пытается урегулировать конфликт, и на Россию, которая претендует одновременно и на роль посредника в разрешении конфликта, и на роль защитника русскоязычного меньшинства на Донбассе", — говорится в публикации.

"Но при этом играет еще одну роль, которую отрицает по сей день, — участницы конфликта…. Тот, кто не без оснований требует, чтобы Россия, наконец, повела себя честно, может спокойно сделать первый шаг. Именно потому, что он вправе это сделать", — пишет Кристиан Триппе.