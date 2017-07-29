Донбасс: систематические обстрелы - норма, несмотря на перемирие

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

По данным местных властей, с начала недели в Донецке и окрестностях города ранения получили шестеро мирных граждан, один человек погиб. По состоянию на 14.00 пятницы, 28 июля, в прифронтовых районах Донецка сохраняется напряженная обстановка, власти самопровозглашенной ДНР заявили о новых пострадавших среди гражданского населения – в Петровском районе города ранения получили двое мирных жителей. Оба пострадавших госпитализированы с множественными осколочными и проникающими ранениями шеи, грудной клетки и конечностей. Их состояние расценивается медиками как средней тяжести.

В четверг вечером, а также в ночь на пятницу жилые кварталы Донецка в очередной раз подверглись массированным артиллерийским обстрелам, количество боеприпасов выпущенных по мирным территориям исчисляется сотнями. От ударов тяжелых орудий в столице Донбасса снова зафиксированы разрушения жилых домов, повреждены системы жизнеобеспечения – несколько густонаселенных массивов в Петровском и Кировском районах Донецка остались без электричества и газа.

"Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы тридцати населенных пунктов республики, в пяти из них повреждено и разрушено тринадцать домостроений. Больше всего от обстрелов пострадали Петровский, Кировский районы Донецка, а также населенные пункты Ясиноватая, Докучаевск и Коминтерново. В результате обстрелов со стороны ВСУ два мирных жителя получили ранения, также один защитник республики погиб, четверо ранены", — говорится в сообщении самопровозглашенной ДНР.

В то же время поступают сообщения о сильных обстрелах в окрестностях Докучаевска, попадания мин и артиллерийских снарядов пришлись по жилым кварталам на окраине города. По информации местных властей в населенном пункте повреждены несколько частных и многоквартирных домов, объекты социальной инфраструктуры, нарушена работа систем жизнеобеспечения. В настоящее время коммунальные службы ведут ремонтно-восстановительные работы, однако запуск поврежденных коммуникаций может затянуться из-за напряженной и непредсказуемой обстановки. Гарантий безопасности ни одна из противоборствующих сторон предоставить не может, в любой момент по городу могут произвести новые обстрелы.

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Серьезную обеспокоенность вызывают обстрелы в районе насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода расположенной в так называемой "серой зоне" под Ясиноватой. В пятницу утром в непризнанной ДНР заявили, что станция подверглась массированной минометной атаке, а разрывы были зафиксированы в непосредственной близости с объектом. Отметим, что территория насосной станции 1-го подъема Южно-Донбасского водовода за время вооруженного конфликта была обстреляна уже десятки раз. К водоводу подключены три фильтровальные станции, две из которых обслуживают подконтрольную украинским властям часть Донбасса.

Из-за систематических обстрелов окрестностей Южно-Донбасского водовода под угрозой остается водоснабжение прифронтовых районов ДНР, а также ряда крупных подконтрольных Киеву городов Донецкой области, таких как Волноваха, Красноармейск (Покровск), Селидово, Димитров (Мирноград), Родинское, а также нескольких десятков сёл в юго-западной части области. Кроме того, не прекращаются вооруженные провокации и возле Донецкой фильтровальной станции. По сообщениям силовых структур самопровозглашенной ДНР накануне вечером украинский силовик проник на территорию ДФС и угрожал персоналу оружием. Пострадавших в результате инцидента, к счастью, нет, но такого рода ЧП в очередной раз свидетельствуют о том, в какой сложной обстановке приходится работать персоналу фильтровальной станции, обеспечивающей водой жителей Авдеевки, Ясиноватой, частично Донецка и ряда близлежащих населенных пунктов. В случае остановки ДФС и Южно-Донбасского водовода без питьевой в Донбассе в пик летней жары могут остаться десятки тысяч человек проживающих по обе линии разграничения.

Напомним, что в последний раз аварийное отключение насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода произошло после массированного артиллерийского обстрела в середине июня. В результате удара станция была обесточена, десятки тысяч жителей Донбасса несколько дней оставались без воды.