Число пленных в Донбассе возросло до 137 человек

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит заявил, что на сегодня в плену у ополченцев находится 137 украинцев.

Ранее в СБУ сообщали о 134 пленных украинцах.

"На сегодняшний день 137 граждан Украины являются заложниками", — сообщил Тандит в понедельник в эфире 112 Украина.

При этом он добавил, что "задерживаются люди, которые не имели при себе оружия, они не находились на линии соприкосновения, они просто перемещались и являются гражданскими лицами".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.