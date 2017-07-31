наверх
31.07.201712:46
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Число пленных в Донбассе возросло до 137 человек

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (69)

    (обновлено: )16510
    Обновленные данные озвучил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире одного из телеканалов утром в понедельник. Он добавил, что задерживаются люди, которые не находились на линии соприкосновения.
    Здание, поврежденное в результате обстрела. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит заявил, что на сегодня в плену у ополченцев находится 137 украинцев.

    Ранее в СБУ сообщали о 134 пленных украинцах.

    Последствия обстрела Авдеевки ополченцами. Архивное фото
    @666_mancer
    Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    "На сегодняшний день 137 граждан Украины являются заложниками", — сообщил Тандит в понедельник в эфире 112 Украина.

    При этом он добавил, что "задерживаются люди, которые не имели при себе оружия, они не находились на линии соприкосновения, они просто перемещались и являются гражданскими лицами".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Флаг США напротив Капитолия в Вашингтоне (округ Колумбия)
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Столкновения возле парламента Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы