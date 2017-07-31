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    В Донбассе из плена освободили судью Апелляционного суда

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    (обновлено: )41
    На подконтрольную властям территорию вернулся судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко, который провел в плену у ополченцев ЛНР девять месяцев.
    Виталий Руденко
    Скриншот

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В Донбассе из плена освобожден судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

    "Двадцать девятого июля при содействии волонтерской группы "Патриот" и Службы безопасности Украины на контролируемую украинскими властями территорию вернулся один из заложников так называемой "ЛНР" — судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко. Девять месяцев он незаконно содержался и подвергался пыткам в МГБ "ЛНР" в надежде вернуться в Украину", — говорится в сообщении.

    Также была освобождена Людмила Сурженко, которая в ЛНР обвинялась "в шпионаже в пользу украинских военных и была подвергнута пыткам".

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвали стороны конфликта в Донбассе принять меры для обмена заключенными до конца года. Также сообщалось, что Киев настаивает на немедленном освобождении всех пленных в Донбассе, а также осужденных в РФ украинцев.

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