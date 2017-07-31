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    Геращенко: представитель ОБСЕ посетит пленных в тюрьмах Донбасса

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    Как заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, Киев также настаивал на предоставлении допуска к тюрьмам в Донбассе омбудсмену Валерии Лутковской.
    Ирина Геращенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что в августе ожидается посещение представителя ОБСЕ на переговорах в Минске Тони Фриша пленных и тюрем на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

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    "Нам удалось добиться, что в августе координатор ОБСЕ Т. Фриш посетит тюрьмы и заложников на оккупированных территориях. Мы обратились с требованием, чтобы обязательным пунктом была Макеевская колония, где содержат наших военных, также посещение задержанных женщин, гражданских", — написала Геращенко на своей странице в Facebook, комментируя итоги видеоконференции гуманитарной подгруппы по Донбассу.

    По ее словам, Киев также настаивал на предоставлении допуска к тюрьмам в Донбассе украинскому омбудсмену Валерии Лутковской. "В ответ снова услышали, что эти тюрьмы уже посетила один народный депутат (Надежда Савченко — Ред.) и замечаний к условиям содержания не было", — добавила вице-спикер.

    Ранее советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что на сегодня в плену у ополченцев находится 137 украинцев.

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