Геращенко: представитель ОБСЕ посетит пленных в тюрьмах Донбасса

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что в августе ожидается посещение представителя ОБСЕ на переговорах в Минске Тони Фриша пленных и тюрем на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

"Нам удалось добиться, что в августе координатор ОБСЕ Т. Фриш посетит тюрьмы и заложников на оккупированных территориях. Мы обратились с требованием, чтобы обязательным пунктом была Макеевская колония, где содержат наших военных, также посещение задержанных женщин, гражданских", — написала Геращенко на своей странице в Facebook, комментируя итоги видеоконференции гуманитарной подгруппы по Донбассу.

По ее словам, Киев также настаивал на предоставлении допуска к тюрьмам в Донбассе украинскому омбудсмену Валерии Лутковской. "В ответ снова услышали, что эти тюрьмы уже посетила один народный депутат (Надежда Савченко — Ред.) и замечаний к условиям содержания не было", — добавила вице-спикер.

Ранее советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что на сегодня в плену у ополченцев находится 137 украинцев.