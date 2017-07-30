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    Силовики заявили об 1 погибшем и 7 раненых в Донбассе за сутки

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    На донецком направлении ополченцы обстреляли Авдеевку, Каменки, Пески и Бутовку из гранатометов, минометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки и стрелковое оружие.
    Боец ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Украинские военные сообщают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 11 раз открывали огонь по их позициям, один украинский военный погиб, еще семеро получили ранения.

    Как заявляет пресс-центр антитеррористической операции (АТО) в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса 11 раз открывал огонь, "один украинский военный погиб, еще 7 получили ранения".

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    По утверждениям военных, на донецком направлении ополченцы обстреляли Авдеевку, Каменки, Пески и Бутовку из гранатометов, минометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки и стрелковое оружие.

    На луганском направлении, как заявляют силовики, огонь якобы велся из крупнокалиберных пулеметов и БМП по позициям Станицы Луганской и Новозванивцев. Также утверждается, что на мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливались пункты силовиков в Богдановке.

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