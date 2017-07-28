В Днепре осквернили Аллею погибших бойцов АТО в Донбассе

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Неизвестные в ночь на вторник сорвали фотографии погибших бойцов АТО на Аллее Памяти возле здания Днепропетровской ОГА.
Оскверненная Аллея памяти погибших бойцов АТО в Днепре
В облгосадминистрации сообщили, что просматривают камеры видеонаблюдения. Вандалов ожидает строгое наказание. В ОГА также пообещали, что фотографии восстановят в ближайшее время, сообщает Информатор.
Ранее сообщалось, что в селе Пятидни Владимир-Волынского района Волынской области неизвестные осквернили мемориал замученным евреям.