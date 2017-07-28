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    Общество

    В Днепре осквернили Аллею погибших бойцов АТО в Донбассе

    (обновлено: )35371
    Неизвестные осквернили Аллею погибших бойцов АТО, сорвав их фотографии со стенда. В облгосадминистрации пообещали найти и наказать виновных.
    Оскверненная Аллея памяти погибших бойцов АТО в Днепре
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Неизвестные в ночь на вторник сорвали фотографии погибших бойцов АТО на Аллее Памяти возле здания Днепропетровской ОГА.

    informator.dp.ua
    Оскверненная Аллея памяти погибших бойцов АТО в Днепре

    В облгосадминистрации сообщили, что просматривают камеры видеонаблюдения. Вандалов ожидает строгое наказание. В ОГА также пообещали, что фотографии восстановят в ближайшее время, сообщает Информатор.

    Ранее сообщалось, что в селе Пятидни Владимир-Волынского района Волынской области неизвестные осквернили мемориал замученным евреям. 

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