В Днепре осквернили Аллею погибших бойцов АТО в Донбассе

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Неизвестные в ночь на вторник сорвали фотографии погибших бойцов АТО на Аллее Памяти возле здания Днепропетровской ОГА.

informator.dp.ua Оскверненная Аллея памяти погибших бойцов АТО в Днепре

В облгосадминистрации сообщили, что просматривают камеры видеонаблюдения. Вандалов ожидает строгое наказание. В ОГА также пообещали, что фотографии восстановят в ближайшее время, сообщает Информатор.

Ранее сообщалось, что в селе Пятидни Владимир-Волынского района Волынской области неизвестные осквернили мемориал замученным евреям.