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    Политика

    США будут принуждать Украину провести выборы в Донбассе - экс-министр

    Тема:

    Санкции США по России ударили по ЕС (444)

    (обновлено: )4310
    Виктор Суслов уверен, что США ввели санкции против РФ не из-за ситуации в Украине, а в связи с предполагаемым вмешательством России в американские выборы.
    Виктор Суслов
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. США поступают исключительно в своих интересах, а санкции в отношении РФ они ввели отнюдь не из-за Украины, считает заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов.

    Встреча нормандской четверки в Берлине Архивное фото
    Michael Kappeler / POOL / AFP
    Токсичный формат. О перспективах встречи "нормандской четверки"

    "Санкции введены ведь не из-за Украины, санкции против России США ввели якобы из-за того, что Россия пыталась вмешаться или даже вмешалась в выборы США и тем самым помогла победить Трампу. И поскольку Россия обеспечила победу Трампа на президентских выборах, президент Трамп теперь хочет наложить санкции на Россию. Может он даже и не хочет, но его заставляют", — заявил Суслов в эфире телеканала NewsOne.

    По его словам, эффективности этих санкций — под большим вопросом. При этом он все же отметил, что Также, согласно его рассуждениям, санкции действительно могут нанести ущерб российской экономике. 

    Суслов также уверен, что Украина глубоко заблуждается, если думает, что проблемы на востоке страны решатся после того, как Трамп подпишет закон о новых санкциях против РФ и тем самым ослабит ее изнутри – "это наивные надежды".

    "Проблемы на Донбассе решатся в ходе реализации минских договоренностей в "нормандском формате". Соединенные Штаты будут настаивать на выполнении политической части Минских соглашений. То есть они будут принуждать Украину провести на Донбассе выборы. Провести амнистию для боевиков, внести изменения в Конституцию, обеспечить особый статус Донбасса – то, что предусмотрено минскими соглашениями и от этого они не отступят", — подчеркнул экс-министр.

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    Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ после принятия в сенате предстоит подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.

    В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Президент США Дональд Трамп имеет право наложить вето на документ, для преодоления которого обеим палатам потребуется не менее двух третей голосов. Ряд экспертов полагают, что это им по силам.

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    Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект.

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