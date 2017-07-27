Бортник: очевидно, что Украина не хочет мирного урегулирования в Донбассе

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украина со среды прекратила перетоки электроэнергии с неконтролируемыми районами Донецкой области, в неподконтрольные районы Донбасса не ведется поставка электричества, сообщил и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Буквально накануне решения о прекращении поставок электроэнергии в Донецкую область, Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в совместном германо-французском заявлении, распространенном по итогам телефонных переговоров "нормандской четверки" призвали стороны конфликта возобновить экономические связи.

"Я думаю, что каких-то глобальных последствий решения прекратить поставки электричества не будет — на фоне всеобщей блокады этих территорий усугубить ситуацию более достаточно сложно. Но, конечно, это будет элементом дискредитации позиций Украины в рамках минского диалога, демонстрацией того, что Украина не хочет мирного урегулирования. Конечно, это еще больше оторвет эти территории от состава Украины, негативно настроит людей, которые проживают в Луганске и Донецке", — сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

Политолог назвал подобное решение абсолютно бессмысленным и политически вредным, принятым в угоду только правым взглядам, в угоду сиюминутной политической конъюнктуре.

"Вместо поиска механизма оплаты за электроэнергии или восстановления того механизма, которых эффективно функционировал на протяжении двух и больше лет, мы сегодня видим отрезание этой территории", — подчеркнул Бортник.

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По словам эксперта, Запад довольно критично отнесется к подобному решению Киева, ни ничего особого делать не будет.

"Скорее всего, всего скажут, что это неправильно, но этим реальные действия будут ограничены. Мы видим, что даже блокада не вызвала какой-либо реальной жесткой реакции со стороны Запада", — считает политолог.

Что касается возможных ответных мер со стороны неконтролируемых территорий, Бортник полагает, что там на такой шаг не пойдут.

"Они могут, например, лишить Мариуполь воды, но делать этого не будут. Идет гибридная информационная война за то, кто "большее зло", и в данной ситуации односторонние действия Украины по блокаде, по прерыванию поставок электроэнергии ухудшают ее позиции в этом противостоянии", — пояснил политолог.