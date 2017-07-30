Хроника 29 июля: землетрясение в Кривом Роге, обострение в Донбассе, разочарование Трампа

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В субботу, 29 июля, в Украине ликвидировали последствия непогоды, в Кривом Роге произошло землетрясение, в зоне проведения АТО — новое обострение. Об этих и других новостях пятницы — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Непогода: один человек погиб, сотни населенных пунктов обесточены

С пятницы на субботу, 28-29 июля, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 339 населенных пунктов в 8 областях, также погиб один человек, сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

Донбасс: новое обострение

В течение дня пятницы ситуация в зоне проведения АТО обострилась, сообщил пресс-центр штаба спецоперации. В результате обстрела на подступах к Красногоровке один военнослужащий ВСУ погиб, семеро получили ранения.

В свою очередь, ополченцы заявили об обстрелах силовиками западной окраины Донецка, в результате двое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщило в субботу Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование непризнанной ДНР.

Землетрясение в Кривом Роге

В субботу утром в городе Кривой Рог были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,1 по шкале Рихтера. Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко со ссылкой на данные Главного центра специального контроля. По его словам, подземные толчки стали следствием взрывных работ на шахте "Юбилейная" в Кривом Роге.

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Крушение украинского самолета в Африке

Украинский грузовой самолет потерпел крушение в Центральной Африке, члены экипажа получили травмы, сообщил в субботу замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

По словам министра, на борту самолета было шесть человек, самолет взлетал без груза. Во время взлета в правый двигатель попала стая птиц.

"Самолет был вынужден экстренно тормозить, он почти справился с этим, он использовал взлетно-посадочную полосу и упал. Членов экипажа доставили в госпиталь, им оказана первая медицинская помощь, и сейчас они направляются в отель", — сказал Лавренюк в эфире 112 Украина.

Инцидент произошел на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке. Воздушное судно принадлежит украинской авиакомпании Cavok Air.

Саакашвили готовит "большую мобилизацию"

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что считает себя гражданином Украины и не намерен просить политического убежища или принимать гражданство какой-либо другой страны.

По словам Саакашвили, он намерен осуществить осенью в Украине вместе со своей командой большую мобилизацию.

Экс-губернатор считает, что решение Порошенко о лишении его украинского гражданства "было незаконным шагом испуганного человека".

Ранее Саакашвили напомнил, что когда-то он "бывший украинский пограничник", знает "все входы и выходы" и поэтому найдет возможности для приезда в страну.

Порошенко наградил украинского пилота

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом "За мужество" украинского летчика Александра Акопова — пилота на рейсах одной из турецких компаний, который спас жизни пассажиров в Стамбуле во время опасного приземления, сообщила в субботу президентская пресс-служба.

"(Акопов) в чрезвычайно сложных погодных условиях спас жизни 121 пассажира и 6 членов экипажа, безупречно выполнив посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк", — говорится в сообщении.

Инцидент с самолетом произошел 27 июля. Александр Акопов посадил самолет со 121 пассажиром на борту практически вслепую, поскольку авиалайнер сильно пострадал из-за непогоды.

Сирия: от удара коалиции пострадали мирные жители

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по городу Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии, есть жертвы среди мирного населения, сообщило в субботу сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, в результате авианалета погибли по меньшей мере 10 человек, среди погибших — пятеро детей, также есть раненые.

ЕС начал штрафную процедуру против Польши

Еврокомиссия официально запустила санкционную процедуру в отношении Польши из-за вызвавшей споры судебной реформы страны, которая нарушает законодательство ЕС.

В МИД Польши заявили, что приняли к сведению решение Европейской комиссии и подтвердили готовность "дать содержательный ответ".

Трамп разочаровался в Китае

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Китае и отметил, что Пекин ничего не сделал по решению проблемы КНДР.

"Я очень разочарован в Китае. Наши предыдущие глупые лидеры позволили им сделать сотни миллиардов долларов за год на торговле… и они ничего не сделали для нас с Северной Кореей, только разговоры. Мы больше не позволим этому продолжаться. Китай может легко решить эту проблему!" — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.

Дональд Трамп/Twitter, 30 июля 2017

Ранее в КНДР заявили о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14".