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    Аналитика и комментарии

    Хроника 29 июля: землетрясение в Кривом Роге, обострение в Донбассе, разочарование Трампа

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    Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что считает себя гражданином Украины и не намерен просить политического убежища или принимать гражданство какой-либо другой страны.
    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    В субботу, 29 июля, в Украине ликвидировали последствия непогоды, в Кривом Роге произошло землетрясение, в зоне проведения АТО — новое обострение. Об этих и других новостях пятницы — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

    Непогода: один человек погиб, сотни населенных пунктов обесточены

    С пятницы на субботу, 28-29 июля, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 339 населенных пунктов в 8 областях, также погиб один человек, сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

    Донбасс: новое обострение

    Непогода в Кривом Роге
    1kr.ua
    Смерч и град в Кривом Роге: летали крыши, шифер, стекла

    В течение дня пятницы ситуация в зоне проведения АТО обострилась, сообщил пресс-центр штаба спецоперации. В результате обстрела на подступах к Красногоровке один военнослужащий ВСУ погиб, семеро получили ранения.

    В свою очередь, ополченцы заявили об обстрелах силовиками западной окраины Донецка, в результате двое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщило в субботу Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование непризнанной ДНР.

    Землетрясение в Кривом Роге

    В субботу утром в городе Кривой Рог были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,1 по шкале Рихтера. Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко со ссылкой на данные Главного центра специального контроля. По его словам, подземные толчки стали следствием взрывных работ на шахте "Юбилейная" в Кривом Роге.

    Смотрите также: Очевидцы засняли смерч в Кривом Роге

    Крушение украинского самолета в Африке

    Украинский грузовой самолет потерпел крушение в Центральной Африке, члены экипажа получили травмы, сообщил в субботу замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк. 

    Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017
    Юрий Лавренюк/Facebook
    Появились первые фото с места крушения Ан-74 в Африке

    По словам министра, на борту самолета было шесть человек, самолет взлетал без груза. Во время взлета в правый двигатель попала стая птиц.

    "Самолет был вынужден экстренно тормозить, он почти справился с этим, он использовал взлетно-посадочную полосу и упал. Членов экипажа доставили в госпиталь, им оказана первая медицинская помощь, и сейчас они направляются в отель", — сказал Лавренюк в эфире 112 Украина

    Инцидент произошел на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке. Воздушное судно принадлежит украинской авиакомпании Cavok Air.

    Саакашвили готовит "большую мобилизацию"

    Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что считает себя гражданином Украины и не намерен просить политического убежища или принимать гражданство какой-либо другой страны.

    По словам Саакашвили, он намерен осуществить осенью в Украине вместе со своей командой большую мобилизацию.

    Экс-губернатор считает, что решение Порошенко о лишении его украинского гражданства "было незаконным шагом испуганного человека". 

    Ранее Саакашвили напомнил, что когда-то он "бывший украинский пограничник", знает "все входы и выходы" и поэтому найдет возможности для приезда в страну. 

    Порошенко наградил украинского пилота

    Подвиг украинского пилота в Турции. Появились кадры из салона самолета. Видео
    Нужные Вещи/Youtube
    Подвиг украинского пилота в Турции. Появились кадры из салона самолета

    Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом "За мужество" украинского летчика Александра Акопова — пилота на рейсах одной из турецких компаний, который спас жизни пассажиров в Стамбуле во время опасного приземления, сообщила в субботу президентская пресс-служба. 

    "(Акопов) в чрезвычайно сложных погодных условиях спас жизни 121 пассажира и 6 членов экипажа, безупречно выполнив посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк", — говорится в сообщении.

    Инцидент с самолетом произошел 27 июля. Александр Акопов посадил самолет со 121 пассажиром на борту практически вслепую, поскольку авиалайнер сильно пострадал из-за непогоды.

    Сирия: от удара коалиции пострадали мирные жители

    Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по городу Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии, есть жертвы среди мирного населения, сообщило в субботу сирийское национальное агентство САНА.

    По данным агентства, в результате авианалета погибли по меньшей мере 10 человек, среди погибших — пятеро детей, также есть раненые.

    ЕС начал штрафную процедуру против Польши

    Пародийный трейлер с Трампом в роли российского флага. Видео
    The Late Show with Stephen Colbert/Youtube
    Трамп в "роли" российского флага: в США вышел пародийный трейлер

    Еврокомиссия официально запустила санкционную процедуру в отношении Польши из-за вызвавшей споры судебной реформы страны, которая нарушает законодательство ЕС.

    В МИД Польши заявили, что приняли к сведению решение Европейской комиссии и подтвердили готовность "дать содержательный ответ".

    Трамп разочаровался в Китае

    Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Китае и отметил, что Пекин ничего не сделал по решению проблемы КНДР.

    "Я очень разочарован в Китае. Наши предыдущие глупые лидеры позволили им сделать сотни миллиардов долларов за год на торговле… и они ничего не сделали для нас с Северной Кореей, только разговоры. Мы больше не позволим этому продолжаться. Китай может легко решить эту проблему!" — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter. 

    Дональд Трамп/Twitter, 30 июля 2017

    Ранее в КНДР заявили о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14".

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