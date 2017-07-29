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    Безсмертный о том, кому выгодна война в Донбассе

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (64)

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    Роман Безсмертный уверен, что если встанет вопрос, и будет политическая воля, то следствие сможет выяснить, кто зарабатывал и делал все, чтобы война в Донбассе не прекращалась.
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Выяснить тех, кто зарабатывает на войне, можно исходя из того, кто от войны получает наибольшую прибыль, заявил бывший представитель Украины на переговорах Трехсторонней группы по урегулированию в Донбассе роман Безсмертный.

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    "Классика говорит о том, что когда война переходит на третий год, то она дальше идет только потому, что многим нужна и выгодна. Нужна война действующей власти, или России, или миру или Европе — говорить об этом сложно. Могу сказать, что на войне всегда много кто зарабатывает. Выяснить, кто эти люди можно глядя на то, кто от войны получает наибольшую прибыль", — сказал политик в эфире телеканала ZIK.

    Он отметил, что если встанет такой вопрос, и будет политическая воля, то следствие сможет выяснить, кто зарабатывал и делал все, чтобы война не прекращалась.

    "С моей точки зрения, сегодня однозначно Кремль является тем источником, который раскручивал, раскручивает и дальше будет кормить эту войну. Ведь цель и амбиции президента Путина не заканчиваются только захватом Крыма и Донбасса. Ему не дают покоя имперские амбиции царей, генеральных секретарей, поэтому он меряет размерами Ла-Манша", — считает Безсмертный.

    В то же время, отмечает политик, за последние 70 лет мир стал гораздо умнее. Поэтому сегодня все мировые лидеры четко осознают агрессию со стороны России и ее возможные последствия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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