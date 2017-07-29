Безсмертный о том, кому выгодна война в Донбассе

Выяснить тех, кто зарабатывает на войне, можно исходя из того, кто от войны получает наибольшую прибыль, заявил бывший представитель Украины на переговорах Трехсторонней группы по урегулированию в Донбассе роман Безсмертный.

"Классика говорит о том, что когда война переходит на третий год, то она дальше идет только потому, что многим нужна и выгодна. Нужна война действующей власти, или России, или миру или Европе — говорить об этом сложно. Могу сказать, что на войне всегда много кто зарабатывает. Выяснить, кто эти люди можно глядя на то, кто от войны получает наибольшую прибыль", — сказал политик в эфире телеканала ZIK.

Он отметил, что если встанет такой вопрос, и будет политическая воля, то следствие сможет выяснить, кто зарабатывал и делал все, чтобы война не прекращалась.

"С моей точки зрения, сегодня однозначно Кремль является тем источником, который раскручивал, раскручивает и дальше будет кормить эту войну. Ведь цель и амбиции президента Путина не заканчиваются только захватом Крыма и Донбасса. Ему не дают покоя имперские амбиции царей, генеральных секретарей, поэтому он меряет размерами Ла-Манша", — считает Безсмертный.

В то же время, отмечает политик, за последние 70 лет мир стал гораздо умнее. Поэтому сегодня все мировые лидеры четко осознают агрессию со стороны России и ее возможные последствия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.