Композитор Быстряков: российских войск в Донбассе нет

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В Донбассе нет российских войск, а Крым никто не захватывал, полуостров перешел к России после референдума, заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков в интервью журналисту Дмитрию Гордону в эфире телеканала "112 Украина".

Отвечая на вопрос журналиста, права ли Россия, "отхватив Крым и начав войну на Донбассе", Быстряков сказал, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука и нардеп Верховной Рады Надежда Савченко заявляли, что российских войск там нет.

"Российских войск в Донбассе нет. Об этом даже неоднократно заявляли и Тука, и Савченко", — сказал он.

Кроме того, Быстряков добавил, что до 1954 года Крым был российским, а в 2014 году там провели референдум. На вопрос, нужны ли ему Крым и Донбасс в составе Украины, композитор ответил, что ему все равно.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

Смотрите также: Появилось видео скандального заявления Горбунова о примирении с Россией

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.