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    Композитор Быстряков: российских войск в Донбассе нет

    (обновлено: )69570
    Отвечая на вопрос журналиста, права ли Россия, "отхватив Крым и начав войну на Донбассе", Быстряков сказал, что замминистра Георгий Тука и нардеп Верховной Рады Надежда Савченко заявляли, что российских войск там нет.
    Владимир Быстряков
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В Донбассе нет российских войск, а Крым никто не захватывал, полуостров перешел к России после референдума, заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков в интервью журналисту Дмитрию Гордону в эфире телеканала "112 Украина".

    Отвечая на вопрос журналиста, права ли Россия, "отхватив Крым и начав войну на Донбассе", Быстряков сказал, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука и нардеп Верховной Рады Надежда Савченко заявляли, что российских войск там нет.

    "Российских войск в Донбассе нет. Об этом даже неоднократно заявляли и Тука, и Савченко", — сказал он.

    Кроме того, Быстряков добавил, что до 1954 года Крым был российским, а в 2014 году там провели референдум. На вопрос, нужны ли ему Крым и Донбасс в составе Украины, композитор ответил, что ему все равно.

    Владимир Быстряков
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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