Украина минус электрификация Донбасса. Реакция в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украина со среды, 26 июля, прекратила поставки электроэнергии на территории Донецкой области подконтрольные ополченцам. Об этом сообщил и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. По его словам, потребности этих территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, которые находятся в Донецкой области и не контролируются Киевом. Также Ковальчук утверждает, что дефицит электроэнергии на этих территориях покрывается за счет поставок из РРФ по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных.

В украинском сегменте соцсетей такие новости встретили весьма неоднозначно: "Порошенко, вслед за торговой блокадой, полностью выполнил пункт Минских соглашений о восстановлении экономический связей с Донбассом. Хотя нет — еще воду в Луганскую область еще до конца не перекрыл…"; "у меня сын работает в "Укрэнерго" в Донецке. Это значит-сокращение. И так 1000 чел. останутся без работы. Радоваться, как-то, не чему…". "Начало реальных действий сильного государства с сильными людьми, которое начинают просто уважать на международной арене", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook