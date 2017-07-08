Раненный при взрыве в Майорске мужчина умер в больнице

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Мужчина, раненный при взрыве на сельской дороге между прифронтовыми поселками Майорск и Зайцево, скончался от полученных травм, сообщило управление Национальной полиции в Донецкой области.

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Как сообщалось ранее, в пятницу, 7 июля, в Бахмутский отдел полиции поступило сообщение о том, что в результате взрыва неустановленного предмета пострадали два человека: 36-летняя женщина и 38-летний мужчина, оба — жители прифронтового поселка Жованка, который расположен неподалеку от Горловки. Пострадавшая женщина находится в больнице Бахмута.