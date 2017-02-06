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    Военный 45-й бригады обстрелял КПП "Майорск" в декабре - полиция

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (640)

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    Согласно материалам расследования Бахмутского отдела полиции, один из военнослужащих осуществил несколько выстрелов из автоматического оружия в направлении гражданских лиц, находившихся в очереди.
    Ситуация на КПВВ Майорск
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    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Обстрел очереди из мирных жителей на контрольно-пропускном пункте "Майорск" 14 декабря 2016 года совершил военнослужащий 45-й бригады ВСУ. К такому выводу пришли следователи военной прокуратуры по результатам расследования, говорится в материалах уголовного производства, которое осуществляет Бахмутский отдел полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона.

    Ажиотаж на КПВВ Майорск и Марьинка. Количество желающих пересечь пункты пропуска - более тысячи человек на каждом.
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    Представители ОБСЕ ищут свидетелей обстрела КПП "Майорск" - спецкор

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    В результате обстрела КПП Майорск 14 декабря 2016 года скончались два человека, еще один получил ранения.

    "Один из военнослужащих (который пока не установлен) осуществил несколько выстрелов из автоматического оружия в направлении гражданских лиц, находившихся в очереди", – говорится в материалах, обнародованных в Едином реестре судебных решений.

    Согласно документу, находившиеся на блокпосту военные, в том числе бойцы ВСУ и пограничники не отрицают, что стреляли представители сил АТО.

    "Изучив данные с камер видеонаблюдения, следователи пришли к выводу, что пограничники говорят правду, а вот показания армейцев не соответствуют действительности, так что, по всей видимости, стрелял по мирным жителям один из них", – сказано в материалах дела.

    Сейчас следователи устанавливают фамилию стрелявшего бойца 45-й бригады, для чего уже получили доступ к личным делам военнослужащих.

    Напомним, 14 декабря контрольно-пропускной пункт "Майорск" в Донбассе подвергся обстрелу. В погранслужбе заявили об одном погибшем и одном раненом. В администрации Горловки сообщили, что от сердечного приступа во время обстрела скончалась женщина. Силовики и ополченцы обвинили в инциденте друг друга.

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