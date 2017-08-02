Переговоры по Донбассу в Минске пройдут без "гуманитарной подгруппы"

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет в среду в Минске. Как ожидается, 2 августа состоятся заседания контактной группы по урегулированию конфликта и трех ее тематических подгрупп.

Ранее сообщалось, что переговоры пройдут "по техническим причинам" без гуманитарной подгруппы, которая 31 июля провела видеоконференцию.

В течение двух недель, прошедших с момента предыдущей встречи контактной группы в Минске, продолжали поступать сообщения об обстрелах в Донбассе вопреки объявленному в регионе перемирию, информация о новых жертвах и разрушениях инфраструктуры. Стороны конфликта по-прежнему продолжают обвинять друг друга в провокациях, подготовке диверсий, использовании запрещенного минскими договоренностями оружия.

Ранее контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. По итогам заседания в Минске 19 июля спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик положительно оценил эффект от "хлебного перемирия". По его словам, количество обстрелов сократилось, но Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня в основном в так называемых "горячих точках" — вблизи населенных пунктов Попасное, Первомайск, Мариуполь, Светлодарск и в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт. Однако уже вскоре, на фоне новых фактов обстрелов и жертв, стороны усомнились в успешности объявленного перемирия.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о срыве перемирия, возложив вину на ополченцев Донбасса.

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"Срыв перемирия выгоден только украинской стороне, чтоб оправдать невыполнение минских договоренностей, списать на военные действия небоевые потери, а также не отводить силы на участке №1 у Станицы Луганской", — сказал журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

МИД ФРГ также заявил о провале перемирия, отметив, что "у сторон конфликта нет политической воли к соблюдению долгосрочного прекращения огня". Тема полного прекращения огня традиционно стала одной из главных во время прошедших 24 июля телефонных переговоров глав государств "нормандского формата", которые призвали немедленно прекратить нарушения "режима тишины".

Две недели назад Сайдик сообщил, что стороны минских переговоров вернулись к вопросу защиты жизненно важных объектов инфраструктуры и выразили готовность создать зоны безопасности вокруг насосной станции Васильевка и Донецкой фильтровальной станции. Стороны и ранее обсуждали возможность создания новых зон безопасности.

Между тем ФРГ и Франция представили список районов Донбасса, в которых в первую очередь необходимо разведение сил и тяжелых вооружений. Пресс-служба правительства ФРГ пояснила, что "это является задачей трехсторонней контактной группы — выявить и обозначить такие зоны в наиболее затронутых районах в рамках следующего заседания 2 августа".

При этом в самопровозглашенной ДНР ожидают на предстоящей встрече изменений и шагов со стороны Киева.

Хотя следующее заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам состоится лишь 23 августа, вероятно, контактная группа обсудит результаты прошедших в формате видеоконференции 31 июля переговоров подгруппы.

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По итогам прошедших телефонных переговоров в "нормандском формате" Париж и Берлин призвали стороны конфликта в Донбассе принять меры для обмена пленными по принципу "всех для всех" до конца года. Между тем участники видеоконференции гуманитарной подгруппы в понедельник не договорились о таком обмене.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.