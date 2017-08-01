ЕС объявил Сербии сельхозвойну

РИА Новости Украина

Те, кто ввозят фрукты и овощи, например, из Сербии или Македонии, должны будут повышать цены, так что преимущество будет у отечественных продуктов. На импорт из ЕС мы повлиять не можем, в отличие от импорта из третьих стран, заявил несколько дней назад представитель хорватской ТПП Матия Брлошич (Matija Brlosic), комментируя новое решение Министерства сельского хозяйства.

Речь идет о расширении списка фруктов и овощей, ввезенных из третьих государств и подлежащих обязательному фитосанитарному контролю, причем стоить эта процедура теперь будет в 22 (!) раза больше, чем раньше: вместо 90 кун — 2000 кун (1 куна- 0,16 долларов). Несложно посчитать, во сколько раз вырастет стоимость сербских фруктов и овощей на хорватском рынке, как несложно и ответить на вопрос, благодарны ли хорватские производители своему министру сельского хозяйства за такие "внетаможенные" меры поддержки "своего, родного".

Не сказать, что Сербия очень много поставляет соседу: скажем, в 2016 на экспорте в Хорватию страна заработала 116 миллионов евро. Для сравнения, только в первом квартале этого года Сербия одних яблок в Россию поставила на 50 миллионов. Другой разговор, что происходящее является лишь частью большой сельскохозвойны, в которой Сербия — пока — не может постоять за себя.

По словам представителя ТПП Сербии Велько Йовановича (Veljko Jovanovic), на действия Хорватии отвечать зеркальными мерами не надо, а приверженность ЕС означает, что Сербия принимает и правила игры, которые там действуют.

Правда, экономист Милан Простран (Milan Prostran) считает, что зеркальные меры нужны — как раз для защиты отечественного производителя.

"Я боюсь, что мы платим слишком большую цену за вступление в Евросоюз. Мы наше сельское хозяйство полностью отдали в руки либерального рынка, но договоренность об этом была достигнута давно, еще в те времена, когда было сказано, что мы в 2016 году станем членом ЕС. Думаю, нам нужны меры защиты, и если против нас вводят внетаможенные меры, надо вводить такие же", — сказал он Sputnik.

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Простран напоминает, что у "внетаможенные меры" пыталась ввести и Македония, но когда Сербия пообещала симметричный ответ, Скопье умерило пыл.

"У Сербии с ЕС подписано соглашение, по которому таможенные пошлины, кроме некоторых случаев, не взимаются, поэтому страны ЕС, как и третьи государства, зачастую защищают свои товары как раз "внетаможенными" методами, придумывают всякие уловки вроде подорожания фитосанитарного контроля, Сербия же свои товары не защищает", - говорит эксперт.

По словам Пространа, Белград на ответные меры не решается, а если ему и удается настоять на каких-то привилегиях, то их очень быстро вынуждают отменять. Так было с дополнительными таксами на ввоз молока и свинины из ЕС после того, как Россия ввела эмбарго и эти продукты заполонили евросоюзный рынок. Таксы эти действовали в общей сложности год, а затем были отменены, по настоятельной рекомендации ЕС.

"Очевидно, что в ближайшие годы (а до 2025 мы в ЕС не вступим) нам будет очень тяжело — богатые страны Евросоюза постоянно усиливают давление на наш рынок, ведь российское эмбарго и далее в силе", — отмечает собеседник агентства.

Простран полагает, что если бы Белград попробовал призвать "покупать свое", из Брюсселя бы тотчас последовала критика, потому что ограничение свободы торговли — это прямое нарушение принципов ЕС. Что, однако, не мешает Франции и Хорватии вести такие "патриотические" кампании.

Как сказал профессор сельскохозяйственного факультета Белградского университета Миладина Шевралича (Miladin Sevralic), Брюссель регулярно прибегает к мерам защиты тех сельскохозяйственных секторов, которые пострадали от российского эмбарго. В рамках этой стратегии, например, в Сербию в огромных количествах ввозятся молоко и молочные продукты из стран ЕС, что душит местное скотоводство и молочную индустрию как таковую. Однако Белград молчит. Разумеется, по политическим причинам, — заключает Шевралич.