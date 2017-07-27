Из-за вспышки АЧС в Украине существенно подорожала свинина

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. В связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в Украине в настоящее время введен карантин в 30 зонах, которые находятся на территории 10 областей. Кроме того, из-за АЧС подорожала свинина, так как сократилось поголовье свиней, сообщил и. о. министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

"Сейчас у нас около 30 зон есть (где объявлен карантин в связи с болезнью, — Ред.). Если я не ошибаюсь, это где-то в десяти областях. Всего с начала года у нас было 78 случаев заболевания, это больше, чем в прошлом году. Только 10 случаев касалось дикой фауны", — сказал Мартынюк в интервью 112.ua.

По его словам, в проблемных зонах сейчас действуют недавно созданные мобильные группы. "Они должны сделать комплекс мероприятий, которые препятствуют распространению АЧС. Это означает жесткий контроль перемещения свиней, как живых, так и их мяса. Задача мобильных групп выявить зараженных свиней и выставить посты на дорогах, чтобы не допускать перевозки животных", — сообщил Мартынюк.

И.о.министра пояснил, что попадание в торговлю мяса зараженных животных приводит к дальнейшему распространению вируса. "Например, в ветчине копченой свиньи, которая заражена АЧС, вирус сохраняет жизнеспособность 150 дней. Он чрезвычайно живучий во внешней среде", пояснил Мартынюк, отметив, что для человека вирус угрозы не представляет.

Также он отметил, что в результате вспышки АЧС произошло сокращение поголовья свиней на 11%. В то же время Мартынюк выразил надежду, что начавшийся из-за этого, а также из-за активного экспорта рост цен прекратится осенью.

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"Вызывает беспокойство (рост цен на свинину). Но я думаю, что эта ситуация выровняется, когда будет собран новый урожай и будут низкие цены на фураж. Возможно, мы получим и снижение цен на свинину", — сказал Мартынюк.

Ранее сообщалось, что новая вспышка АЧС зафиксирована в Ровенской области.