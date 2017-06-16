Сербия: премьером впервые станет женщина

РИА Новости Украина

Теперь эту кандидатуру должен простым большинством голосов одобрить парламент, после того как Брнабич представит на утверждение депутатам программу работы и будущих министров. Ожидается, что заседание пройдет 21 или 22 июня. Интрига в исходе парламентского голосования отсутствует, поскольку подавляющее большинство депутатских мандатов принадлежит Сербской прогрессивной партии Вучича и ее партиям-союзникам, пишут РИА Новости.

"Было непросто принять решение, и я принял его в соответствии с интересами Республики Сербии, заявленными целями, с идеей, чтобы работой и энергией продолжать приносить хорошие результаты, как для нашей страны, так и для граждан", — рассказал Вучич о своем выборе нового главы правительства.

Смена премьера, но не курса

Необходимость в новом главе правительства возникла в Сербии после того, как сам Вучич покинул этот в связи с избранием президентом страны на выборах 2 апреля этого года.

Будущий премьер, как заявил Вучич в своем выступлении в четверг, должен обеспечить дальнейшую евроинтеграцию, укрепить репутацию страны и продолжить структурные реформы. По его словам, Брнабич является достойной кандидатурой, обладает необходимыми профессиональными и личными качествами.

"Пришло время после трудных реформ, принесших очень хорошие результаты, чтобы граждане Сербии лучше почувствовали достигнутый нами прогресс, который лучше всего будет ощущаться с повышением зарплат в государственном секторе и пенсий", — заявил Вучич.

Говоря о первоочередной задаче, он заявил о необходимости сокращения безработицы.

"Будущий премьер должен способствовать сокращению безработицы, росту рабочих мест. Пять лет назад безработица составляла 25,9%, сегодня — между 13,5% и 15%. Мы недовольны этими результатами и хотим снизить уровень безработицы на уровень меньше 10%", — заявил Вучич.

Читайте также: Сербия: мануал по французскому поцелую и другие новинки школьной программы

В ходе своего выступления президент также сообщил, что поручит будущему премьеру Брнабич вопросы экономики, а нынешнему заместителю главы правительства и руководителю МИД Ивице Дачичу — политические вопросы. Также сербский лидер особенно указал кандидату в премьеры республики и его будущему кабинету министров укреплять отношения с Россией, Китаем, США и арабскими государствами.

Премьер-первопроходец

Сербия, остающаяся традиционно консервативной страной со значительным влиянием православной церкви, впервые получит премьер-министра женщину, которая к тому же открыто заявляет о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Брнабич имеет репутацию прозападного политика, при этом она не является членом правящей Сербской прогрессивной партии. Будущий премьер родилась 28 сентября 1975 года в Белграде. Имеет диплом MBA университета Халла в Великобритании, свыше 10 лет работала с международными организациями, иностранными инвесторами, органами местного самоуправления и госструктурами Сербии.

Будущая глава правительства много сотрудничала с американскими консалтинговыми фирмами, которые реализовывали в Сербии проекты на средства Агентства США по международному развитию (USAID) и в других международных проектах. Награждена титулом "Бизнес-леди года" в Сербии в 2013 году.

Пост министра государственного управления и местного самоуправления Брнабич заняла в августе 2016 года. О своей нетрадиционной сексуальной ориентации она сообщила тогдашнему премьеру Вучичу при формировании правительства. Как заявил тогда Вучич, "это не представляет проблемы".

Брнабич предстоит возглавить 15-й кабинет министров от перехода Югославии на многопартийную систему в 1990 году.

Сейчас в Сербии в целом поступают позитивные отзывы по поводу кандидатуры нового главы правительства. Одними из немногих с критикой на данный момент выступили лидер сербского оппозиционного парламентского движения "Двери" Бошко Обрадович, заявивший, что кандидатура Брнабич была выдвинута "под диктовку Запада", а также глава Демократической партии и экс-министр обороны Драган Шутановац, утверждающий, что новый премьер не будет принимать самостоятельных решений, а неформальным главой правительства по-прежнему останется Вучич.

Смотрите также: В Славянске из-за Королевской на концерте подрались женщины

Еще одним явно недовольным кандидатурой стал известный своими консервативными взглядами депутат парламента Сербии из правящей коалиции и одновременно председатель городского парламента провинциального города Ягодина Драган Маркович Палма, кратко заявивший, что Брнабич "не его премьер".