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    Зарубежье

    Сербия: премьером впервые станет женщина

    (обновлено: )24
    Президент Сербии Александр Вучич в четверг предложил кандидатуру министра государственного управления и местного самоуправления Ану Брнабич на пост главы правительства.
    Ана Брнабич
    REUTERS Stringer

    РИА Новости Украина

    Теперь эту кандидатуру должен простым большинством голосов одобрить парламент, после того как Брнабич представит на утверждение депутатам программу работы и будущих министров. Ожидается, что заседание пройдет 21 или 22 июня. Интрига в исходе парламентского голосования отсутствует, поскольку подавляющее большинство депутатских мандатов принадлежит Сербской прогрессивной партии Вучича и ее партиям-союзникам, пишут РИА Новости.

    "Было непросто принять решение, и я принял его в соответствии с интересами Республики Сербии, заявленными целями, с идеей, чтобы работой и энергией продолжать приносить хорошие результаты, как для нашей страны, так и для граждан", — рассказал Вучич о своем выборе нового главы правительства.

    Государственный флаг Сербии на посольстве. Архивное фото
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    Смена премьера, но не курса

    Необходимость в новом главе правительства возникла в Сербии после того, как сам Вучич покинул этот в связи с избранием президентом страны на выборах 2 апреля этого года.

    Будущий премьер, как заявил Вучич в своем выступлении в четверг, должен обеспечить дальнейшую евроинтеграцию, укрепить репутацию страны и продолжить структурные реформы. По его словам, Брнабич является достойной кандидатурой, обладает необходимыми профессиональными и личными качествами.

    "Пришло время после трудных реформ, принесших очень хорошие результаты, чтобы граждане Сербии лучше почувствовали достигнутый нами прогресс, который лучше всего будет ощущаться с повышением зарплат в государственном секторе и пенсий", — заявил Вучич.

    Говоря о первоочередной задаче, он заявил о необходимости сокращения безработицы.

    "Будущий премьер должен способствовать сокращению безработицы, росту рабочих мест. Пять лет назад безработица составляла 25,9%, сегодня — между 13,5% и 15%. Мы недовольны этими результатами и хотим снизить уровень безработицы на уровень меньше 10%", — заявил Вучич.

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    В ходе своего выступления президент также сообщил, что поручит будущему премьеру Брнабич вопросы экономики, а нынешнему заместителю главы правительства и руководителю МИД Ивице Дачичу — политические вопросы. Также сербский лидер особенно указал кандидату в премьеры республики и его будущему кабинету министров укреплять отношения с Россией, Китаем, США и арабскими государствами.

    Премьер-первопроходец

    Сербия, остающаяся традиционно консервативной страной со значительным влиянием православной церкви, впервые получит премьер-министра женщину, которая к тому же открыто заявляет о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Председатель правительства Сербии Александр Вучич, лидирующий на выборах президента Сербии, в предвыборном штаб в Белграде
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    Брнабич имеет репутацию прозападного политика, при этом она не является членом правящей Сербской прогрессивной партии. Будущий премьер родилась 28 сентября 1975 года в Белграде. Имеет диплом MBA университета Халла в Великобритании, свыше 10 лет работала с международными организациями, иностранными инвесторами, органами местного самоуправления и госструктурами Сербии.

    Будущая глава правительства много сотрудничала с американскими консалтинговыми фирмами, которые реализовывали в Сербии проекты на средства Агентства США по международному развитию (USAID) и в других международных проектах. Награждена титулом "Бизнес-леди года" в Сербии в 2013 году.

    Пост министра государственного управления и местного самоуправления Брнабич заняла в августе 2016 года. О своей нетрадиционной сексуальной ориентации она сообщила тогдашнему премьеру Вучичу при формировании правительства. Как заявил тогда Вучич, "это не представляет проблемы".

    Брнабич предстоит возглавить 15-й кабинет министров от перехода Югославии на многопартийную систему в 1990 году.

    Сейчас в Сербии в целом поступают позитивные отзывы по поводу кандидатуры нового главы правительства. Одними из немногих с критикой на данный момент выступили лидер сербского оппозиционного парламентского движения "Двери" Бошко Обрадович, заявивший, что кандидатура Брнабич была выдвинута "под диктовку Запада", а также глава Демократической партии и экс-министр обороны Драган Шутановац, утверждающий, что новый премьер не будет принимать самостоятельных решений, а неформальным главой правительства по-прежнему останется Вучич.

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    Еще одним явно недовольным кандидатурой стал известный своими консервативными взглядами депутат парламента Сербии из правящей коалиции и одновременно председатель городского парламента провинциального города Ягодина Драган Маркович Палма, кратко заявивший, что Брнабич "не его премьер".

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