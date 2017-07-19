Над пропастью. Украина становится монокультурной "аграрной супердержавой"

Денис Гаевский, обозреватель

Западные кураторы определили роль и место Украины в системе международного разделения труда – аграрно-сырьевой придаток стран развитого капитализма, то есть Украина должна поставлять на мировой рынок исключительно продукцию низкого или вовсе нулевого передела. Покамест, как говорится, все идет по плану, а точнее по заветам экс-посла США в Украине Джеффри Пайетта.

Прежде всего, на фоне отправленной под нож "декоммунизации" промышленности продолжает увеличиваться удельный вес сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности в общей структуре товарного экспорта: если в 2016 этот показатель составил 42% (на тот момент рекорд за годы независимости), то за первые четыре месяца 2016 – 43,7%. Примечательно, что наибольшие темпы роста экспорта продемонстрировали сахарная и кондитерская отрасли: в 2016 – в 2 раза, за январь-апрель 2017 – в 4,2 раза. Кто является ключевым игроком на этом рынке, а также расширяет бизнес как внутри Украины, так и за рубежом – хорошо известно.

Читайте также: Аграрная супердержава столкнулась с дефицитом овощей

Тем не менее, в агросекторе хватает структурных проблем, которые ставят под большой вопрос статус "аграрной супердержавы" (как бы смешно это не звучало). Прежде всего, украинский агросектор становится монокультурным, то бишь ориентированным на экспорт зерновых и подсолнечного масла. Притом cash flow (денежный поток) украинского растениеводства и масложировой отрасли, где задействованы сотни тысяч людей, сравним с показателем одной крупной западной промышленной либо IT компании (а заодно нужно посчитать ущерб, нанесенный автодорогам Причерноморья перегруженными зерновозами). Одна из причин недавнего понижения Нацбанком прогноза роста ВВП с 1,9% до 1,6% по итогам года, несмотря на неплохие показатели внешней торговли за первое полугодие 2017, – не только самоблокада Донбасса, но и невозможность украинской экономики генерировать добавленную стоимость в прежнем объеме.

В то же время падают объемы производства и экспорта готовых продуктов питания (экспорт за 2014-2016 "просел" с $3 млрд до $2,4 млрд) и продукции животноводства (с $1 млрд до $0,7 млрд). Причин здесь несколько: начиная от эпидемий африканской чумы свиней и птичьего гриппа, заканчивая ограничением рынков сбыта (самоблокада Крыма, Донбасса, Приднестровья, контрсанкции РФ, квотирование со стороны ЕС, отдельные ограничения со стороны стран ближнего зарубежья).

Если говорить о поставках агропродукции в ЕС, который недавно расширил квоты для Украины (что позволит нарастить поставки примерно на 200 млн евро), то украинским производителям все еще тяжело конкурировать с европейскими производителями, которые получают дотации от национальных правительств и структурных фондов ЕС (вклад АПК в ВВП наиболее развитых стран ЕС не превышает 2%). В целом, обещанного эффекта подписание Соглашение об ассоциации с ЕС не принесло, а важным рынком сбыта продукции украинского АПК (порядка 45%) стала Азия – Китай, Индия, Ближний Восток. Даже владелец "Мироновского хлебпродукта" Юрий Косюк, бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины, жаловался, что "Европа обманула Украину", выделив чрезвычайно малые квоты, но заполучив украинский рынок сбыта.

На фоне рекордных урожаев прошлых лет (который обогащает в первую очередь офшорных латифундистов, но не позволяет сбивать цены на внутреннем рынке), чему поспособствовали благоприятные погодные условия вкупе с сокращением поголовья скота и птицы, в "аграрной сверхдержаве" начался дефицит овощей, которые отныне приходится завозить из стран ЕС. Необходимость импорта, отмена госрегулирования цен, рост тарифов естественных монополий приводят к резкому скачку цен на продовольствие, притом в этом году не зафиксировано традиционной летней дефляции, а стоимость продовольственной корзины вплотную приближается к показателям соседних стран Евросоюза.

Позитивной новостью в контексте создания самодостаточного агропромышленного комплекса Украины (т.е. уменьшение зависимости от валютного импорта) является запуск Харьковского тракторного завода (перешел в руки группы "DCH" Ярославского) и заводов по производству азотных удобрений, входящих в структуру холдинга Фирташа "Ostchem" (но вместе с тем был в очередной раз остановлен Одесский припортовый завод), Впрочем, запуск химзаводов стал возможен лишь благодаря введению Межведомственной комиссией по международной торговле Украины антидемпинговых пошлин на российские минеральные удобрения, чья себестоимость ниже по причине большей ценовой доступности природного газа для производителей (потому именно РФ была ключевым поставщиком удобрений в 2015-2016). Выбирая между аграриями и химиками, Кабмин Украины подыграл вторым, тем самым вынуждая аграриев увеличивать валовые затраты, что в конечном итоге отобразится на ценниках в магазинах. Оптимальным выходом из ситуации в данном случае могло бы быть снижение цены газа на внутреннем рынке, но это явно не вписывается в "реформаторские" планы власть имущих.

А вот что вписывается в "реформаторские" планы – так это распродажа земли сельскохозяйственного назначения. Пускай через Раду данное решение провести трудно, а, по информации ряда СМИ, МВФ отозвал требования о запуске рынка земли, но мимо такого "вкусного" актива украинские элитарии пройти не могут, ведь не зря запущена мощная пропагандистская медиакампания, рассказывающая о преимуществах земельной "реформы". Видимо, нежелание брать на себя ответственность за запуск земельного рынка стало одной из причин написания заявления об отставке министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. Кстати, его отставку так и не утвердил парламент – депутаты предпочли разъехаться по "заграничным округам" до начала сентября.