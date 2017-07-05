Дорогого стоит. Станет ли Сербия газовым хабом

РИА Новости Украина

Президент Сербии Александр Вучич в интервью Sputnik заявил, что Белград рассчитывает на помощь России в строительстве нового транзитного газопровода от границы с Болгарией в случае успешного строительства газового хаба в этом государстве.

"На границе с Болгарией мы должны будем построить принимающий газопровод, сами или при помощи России. Таким образом, на границе получаем 9,8 миллиарда кубометров газа. От нас пойдут ответвления к Республике Сербской, Боснии и Герцеговине, Приштине, Хорватии, и получаем транзитную таксу. Каждый газопровод, который пройдет через Сербию, отвечает нашим интересам, но это — лучший вариант. Это огромный шанс для развития нашего государства, его экономики и промышленности", - сказал Вучич.

Собеседники Sputnik положительно оценивают инициативу по постройке газопровода, ведь таким образом Сербия не просто бы заработала на транзите дополнительные 150 миллионов евро в год, но смогла бы дать дополнительный импульс для развития отдельных областей своей промышленности.

"Думаю, для Сербии это было бы очень полезно, особенно если в 2029 году "Газпром" не заключит новое соглашение с Украиной и мы останемся без газа. Ведь тогда этот газопровод это будет единственным маршрутом, по которому будет поступать "голубое топливо", — сказал Sputnik председатель ассамблеи Газовой ассоциации Сербии Воислав Вулетич.

По его словам, истории об американском СПГ- это пустые разговоры, причем как для Балкан, так и для всей Европы.

"Европе запудривают мозги, и я думаю, Ангела Меркель это поняла, потому что она напрямую вела переговоры о поставках российского газа (видимо, имеется в виду заявление Меркель о том, что она не считает необходимым специальный мандат ЕС для переговоров по проекту — прим. ред.). Немцы закрывают свои АЭС, чем они будут компенсировать эту энергию? Вот они и поставили бывшего канцлера Шредера, чтобы он был на прямой связи "Газпромом", потому что для них важен этот проект. Германия как мощное промышленное государство не может без газа", — говорит Вулетич.

Эксперт считает, что Сербия может сама построить необходимую инфраструктуру для соединения с болгарской "трубой". И всё можно было бы сделать за два года, главное — наличие твердой гарантии Болгарии, то есть ЕС, что голубое топливо будет.

Экономист Божо Драшкович в беседе со Sputnik отметил, что энергетический вопрос — это вопрос прежде всего политического характера, и лишь во вторую очередь — экономического, поэтому-то Болгария под открытым давлением и отказалась от "Южного потока".

"Остается непонятным, насколько Болгария будет способна защищать свои экономические интересы вместо политических интересов третьих государств, и это является фактором риска для реализации проекта, о котором мы говорим. Конечно же, такой газопровод был бы очень важен для Сербии. Во-первых, таким образом мы бы сократили расходы на транзит газа через Украину и Венгрию. Во-вторых, это бы укрепило позиции Сербии как регионального игрока", — сказал Драшкович.

Директор российского "Института национальной энергетики" Сергей Правосудов сказал Sputnik, что для второй "ветки" "Турецкого потока" есть два сценария: она пойдет или через Грецию на юг Италии, либо через Болгарию в Сербию.

"Пока что невозможно сказать, какой вариант реальнее, всё зависит от европейцев. Южный поток был очень выгодным проектом для всех государств-участниц. Кто помешал его реализации? Европейские политики. Могут ли они вставлять палки в колеса и в случае второй ветки "Турецкого потока"? Да. Сценарий, который выберет "Газпром", зависит от того, чьи политики будут адекватнее и рациональнее — греческие и итальянские или болгарские и сербские. Впрочем, опыт показывает, что практически все российско-сербские энергетические проекты провалились, причем по вине Софии", — говорит Правосудов.

По его словам, "Газпром", в принципе, готов рассмотреть возможность строительства транзитного газопровода от сербско-болгарской границы. Для этого может быть использована модель совместных предприятий, которая уже применялась в "Южном потоке". Напомним, тогда предполагалось, что кредит, выданный стране на строительство инфраструктуры, будет возвращен из денег, полученных от транзита газа.

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Правосудов подчеркнул, что "Газпром" строго выполняет обязанности перед потребителями и должен будет снабжать Сербию газом вне зависимости от того, чем закончится ситуация вокруг транзита голубого топлива через Украину.