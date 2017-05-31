В день инаугурации Вучича в Сербии запланированы массовые акции протеста

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Избранный президент Сербии Александр Вучич в среду в полдень принесет присягу в Скупщине (парламенте), сообщила пресс-служба правительства. Движение "Против диктатуры" призвало граждан к массовому протесту на это время.

Александр Вучич, согласно окончательным результатам выборов президента Сербии, прошедших 2 апреля, получил поддержку 55,08% проголосовавших граждан республики. Срок полномочий нынешнего президента Томислава Николича истекает 31 мая.

Ожидается, что Вучич в ходе церемонии в среду произнесет текст присяги, держа правую руку на специально изготовленном экземпляре конституции, который будет использоваться при последующих инаугурациях президентов.

Под текстом конституции будет лежать десятикилограммовая копия "Мирославлева Евангелия", старейшей сербской рукописи на кириллице XII века. Затем, согласно плану церемонии, уходящий глава государства Томислав Николич вручит преемнику президентские печать и штандарт.

"Председатель правительства Республики Сербии и избранный президент Республики Сербии Александр Вучич принесет присягу на торжественной церемонии в Народной Скупщине в среду, 31 мая 2017 года в 12.00 (13.00 по Киеву)", — говорится в сообщении кабмина.

После принесения присяги предполагается переход Вучича в расположенную вблизи парламента президентскую резиденцию "Андричев венац", перед которой будет проведен смотр военнослужащих пехотных частей, ВВС и ПВО и речной флотилии, затем запланирована краткая протокольная встреча старого и нового президентов.

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В то же время движение "Против диктатуры", которое проводило массовые протесты в городах республики с 3 апреля, распространило призыв выйти на демонстрацию несогласия в день присяги Вучича.

"Злоупотреблением системы и использованием всех возможных государственных ресурсов Александр Вучич с функции премьера Сербии выдвинул свою кандидатуру на пост президента Сербии и, таким образом, послал ясный сигнал гражданам, что его амбиция — сконцентрировать всю власть в своих руках, что представляет угрозу для общества и его институтов", — говорится в заявлении организаторов протеста.

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К массовым акциями вечером в среду в центре Белграда призвал своих единомышленников и бывший омбудсмен и конкурент Вучича на прошедших выборах Саша Янкович. Сам Вучич заявил, что назначенные на день инаугурации протесты его не волнуют. Приоритетами своего президентского мандата он назвал поддержание мира в балканском регионе и обеспечение финансовой стабильности государства.

На итоговой премьерской пресс-конференции во вторник будущий глава государства подчеркнул, что при приоритетном курсе на вступление страны в Евросоюз укрепление сотрудничества с Россией и Китаем, как и с США, останется стратегической целью Сербии.