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    Массовая антиправительственная акция протеста проходит в Белграде

    (обновлено: )62
    Участники протестной акции, конкретный организатор которой неизвестен, вышли на улицы без какой-либо партийной символики. Собравшиеся скандируют оскорбления в адрес властей.
    Антиправительственная акция протеста в центре Белграда
    @radijacija

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Массовая антиправительственная акция протеста с участием преимущественно молодых людей проходит в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.

    Председатель правительства Сербии Александр Вучич, лидирующий на выборах президента Сербии, в предвыборном штаб в Белграде
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Собравшиеся скандируют оскорбления в адрес властей и выражают недовольство избранием премьера Александра Вучича на пост президента по итогам состоявшихся накануне выборов. Официально подсчет голосов продолжается, но уже очевидно, что Вучич с результатом порядка 55% одержал безусловную победу в первом туре.

    Участники протестной акции, конкретный организатор которой неизвестен, вышли на улицы без какой-либо партийной символики, перемещаются по центру города между зданиями парламента, Республиканской избирательной комиссии и национального телерадиоканала РТС. Движение на ряде улиц в этой части столицы затруднено или полностью остановлено. За происходящим наблюдают усиленные кордоны полиции.

    @radijacija
    Антиправительственная акция протеста в центре Белграда

    По информации телеканала N1, в здание парламента летели яйца, один полицейский пожаловался, что в него попали камнем.

    ​У акции есть страница в Facebook под названием "Протест против диктатуры", где размещен призыв выйти на улицы и показать, что "АВ (Александр Вучич – ред.) — не наш президент".

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