Массовая антиправительственная акция протеста проходит в Белграде

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Массовая антиправительственная акция протеста с участием преимущественно молодых людей проходит в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся скандируют оскорбления в адрес властей и выражают недовольство избранием премьера Александра Вучича на пост президента по итогам состоявшихся накануне выборов. Официально подсчет голосов продолжается, но уже очевидно, что Вучич с результатом порядка 55% одержал безусловную победу в первом туре.
Участники протестной акции, конкретный организатор которой неизвестен, вышли на улицы без какой-либо партийной символики, перемещаются по центру города между зданиями парламента, Республиканской избирательной комиссии и национального телерадиоканала РТС. Движение на ряде улиц в этой части столицы затруднено или полностью остановлено. За происходящим наблюдают усиленные кордоны полиции.
По информации телеканала N1, в здание парламента летели яйца, один полицейский пожаловался, что в него попали камнем.
Ispred Politike pic.twitter.com/jmdqVsxA5s— Snezana (@SnezanaIv) 3 апреля 2017 г.
У акции есть страница в Facebook под названием "Протест против диктатуры", где размещен призыв выйти на улицы и показать, что "АВ (Александр Вучич – ред.) — не наш президент".