Массовая антиправительственная акция протеста проходит в Белграде

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Массовая антиправительственная акция протеста с участием преимущественно молодых людей проходит в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.

Собравшиеся скандируют оскорбления в адрес властей и выражают недовольство избранием премьера Александра Вучича на пост президента по итогам состоявшихся накануне выборов. Официально подсчет голосов продолжается, но уже очевидно, что Вучич с результатом порядка 55% одержал безусловную победу в первом туре.

Участники протестной акции, конкретный организатор которой неизвестен, вышли на улицы без какой-либо партийной символики, перемещаются по центру города между зданиями парламента, Республиканской избирательной комиссии и национального телерадиоканала РТС. Движение на ряде улиц в этой части столицы затруднено или полностью остановлено. За происходящим наблюдают усиленные кордоны полиции.

@radijacija Антиправительственная акция протеста в центре Белграда

По информации телеканала N1, в здание парламента летели яйца, один полицейский пожаловался, что в него попали камнем.

​У акции есть страница в Facebook под названием "Протест против диктатуры", где размещен призыв выйти на улицы и показать, что "АВ (Александр Вучич – ред.) — не наш президент".