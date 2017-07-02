Массовая драка футболистов московского "Спартака" и сербского "Вождовац"

Футболист "Спартака" решил отомстить своему обидчику, в результате чего началась серьезная потасовка с участием основных и запасных игроков. После того как футболисты успокоились, арбитр встречи удалил с поля Зе Луиша и Гайича.

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Комментируя стычку между футболистами, лидер московского клуба Квинси Промес отметил боевой дух команды. "Драка? Так ведь мы — "Спартак", мы — бойцы", — передает его слова портал "Сhampionat.com".

Встреча, которая проходила в Австрии, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Спартака".