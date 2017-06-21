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    Массовая драка футболистов произошла на Кубке конфедераций в Сочи

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    Мексиканец Диего Рейес с нарушением правил остановил атаку соперников, чем спровоцировал потасовку. Встреча второго тура группы A была остановлена в компенсированное время второго тайма.
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Матч Кубка конфедераций между сборными Мексики и Новой Зеландии останавливали для видеопросмотра после массовой потасовки между футболистами, сообщает "Р-Спорт".

    Антон Денисов | Перейти в фотобанк
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия

    Встреча второго тура группы A, проходившая на стадионе "Фишт" в Сочи, была остановлена в компенсированное время второго тайма. Мексиканец Диего Рейес с нарушением правил остановил атаку соперников, чем спровоцировал потасовку.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия

    Судья после видеопросмотра показал желтые карточки Рейесу и новозеландцу Майку Боксвеллу.

    Встреча завершилась волевой победой сборной Мексики со счетом 2:1.

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    Напомним, в понедельник, 19 июня, в Киеве на НСК "Олимпийский" произошли столкновения футбольных фанатов во время финального матча чемпионата Украины среди аматорских команд. В финале сошлись "Металлист-1925" (Харьков) и "Агробизнес" (Волочиск, Хмельницкая область).

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