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    Европа в огне: горят курорты Черногории и Хорватии

    (обновлено: )71
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    REUTERS Antonio Bronic
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    REUTERS Antonio Bronic
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    REUTERS Antonio Bronic
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    REUTERS Antonio Bronic
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    REUTERS Antonio Bronic
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    REUTERS Antonio Bronic
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    REUTERS Edin Tuzlak
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    REUTERS Antonio Bronic
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    REUTERS Antonio Bronic
    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    REUTERS Antonio Bronic

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    Европа страдает от сильной жары и связанных с ней лесных пожаров. Пламя охватило даже Балканы, где обычно стоит умеренная погода. В Черногории сильный пожар приблизился к приморскому городу Сутоморе, где из-за густого дыма и надвигающегося огня с пляжа срочно эвакуировали сотни человек.  

    Лесные пожары бушуют и в Хорватии, в нескольких районах вдоль побережья. Пламя подобралось близко к городам Шибеник, Пула в западной части Хорватии и к островам Паг и Вир к северо-востоку от Сплита. В Тивате спасатели эвакуировали около 300 человек. В соседней Боснии и Герцеговине борются с пожарами вблизи городов Мостар и Требинье.

    Смотрите также: Разгар курортного сезона в Крыму

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