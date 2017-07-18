Европа в огне: горят курорты Черногории и Хорватии

Европа страдает от сильной жары и связанных с ней лесных пожаров. Пламя охватило даже Балканы, где обычно стоит умеренная погода. В Черногории сильный пожар приблизился к приморскому городу Сутоморе, где из-за густого дыма и надвигающегося огня с пляжа срочно эвакуировали сотни человек.

Лесные пожары бушуют и в Хорватии, в нескольких районах вдоль побережья. Пламя подобралось близко к городам Шибеник, Пула в западной части Хорватии и к островам Паг и Вир к северо-востоку от Сплита. В Тивате спасатели эвакуировали около 300 человек. В соседней Боснии и Герцеговине борются с пожарами вблизи городов Мостар и Требинье.

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