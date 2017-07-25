…тут один серб угрожает Всемирному банку

РИА Новости Украина

Мировой звездой кибер-денег стал в эти дни инженер Радован Байич. Он является одним из создателей новой криптовалюты – клаудкоина.

Группа специалистов одной из компаний в Калифорнии, среди которых есть и русские, заинтересовалась работой сербского специалиста, которая принесла ему не только славу в мире информатики, но и деньги. Вокруг них, собственно, и вертится вся эта история.

Между тем, как сказал Байич в интервью агентству Sputnik, движущей силой являются для него не деньги, а энтузиазм и участие в таком деле, которое может изменить мир.

"После обмена предметами и благородными металлами, а затем известных нам денег, люди боялись пользоваться платёжными картами, а ведь сейчас они для нас главное средство оплаты. У криптовалют есть будущее, нам только надо это понять", — сказал Байич.

"Когда я с отцом однажды пошёл в магазин, это было в то время, платёжные карты только начали использовать, продавщица не хотела брать у моего отца такую карточку, а потом попросила, чтобы он сам ввёл все необходимые данные. Она сама пока пугалась этого аппарата, боялась ошибиться. А теперь их используют все. Сейчас, с развитием Интернета, на смену приходит криптовалюта. Мы, как проснёмся, сразу включаем FB, Мессенджер, смотрим, что происходит, читаем газеты. Бумажные газеты тоже скоро умрут. Теперь приходит потребность и в новой валюте, чтобы сократить влияние банков по всему миру", — поясняет Байич.

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Во время президентской кампании в США, когда стало ясно, что у Дональда Трампа есть все шансы на победу, на Уолл-Стрит выросла продажа криптовалют, поскольку многие тогда усомнились в ценности доллара. На вопрос о том, почему брокеры не покупали, например, швейцарский франк или какую-нибудь другую валюту, и почему кризис в Европе не повысил ценность криптовалют, изобретатель ответил так:

"В США господствует другая культура, там другое миропонимание. Они привыкли к постоянным переменам, живут американской мечтой, они делают то, что любят, вот во что они верят. Все остальные, особенно европейцы, более консервативны, они тяжело воспринимают перемены. Там люди привыкли к этому, организации и компании спокойно относятся к изменениям в стране, которые сейчас происходят довольно часто. Если же в Европе происходит какая-либо серьёзная перемена, то люди буквально теряются", — говорит Байич.

При разработке клаудкоина применяется революционная технология защиты, которая заменяет применявшуюся до сих пор цепочку блоков (блокчейн). Новая технология называется РАИДА. Речь здесь идет о целом ряде независимых администраторов. По всему миру размещены 24 сервера, которые не знают друг друга, не знают ни своего местоположения, ни технологий, на которых они основываются, что исключительно важно для безопасности систем. Пользователям нужно только запомнить свой шифр, и они могут конвертировать клаудкоин в другую криптовалюту даже по номеру телефона или по Интернету.

Клаудкоин сейчас является самым главным конкурентом биткоину, его приумножение осуществляется с помощью различных операций в сети. При этом валюта, в усовершенствовании которой участвует серб, может появиться и на бирже. Клаудкоин можно будет покупать и продавать, и при этом зарабатывать, а его стоимость будут определять спрос и предложение.

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"Сейчас тремя основными конкурентами на рынке являются клаудкоин, этернеус и биткоин. Кто из них будет самым ценным, подскажет рынок. Мы боремся за нашу технологию, входящую в мировую десятку. "Пейпал" сейчас проводит переговоры с нашим основателем, профессором информатики из Калифорнии Шоном Уордингтоном с тем, чтобы признать клаудкоин средством оплаты. Так что сейчас вы можете покупать что-то в Интернете и оплачивать товар клаудкоинами. Это серьёзный прогресс. Хотя всё зависит от таких учреждений, как Всемирный банк. Сейчас он не признаёт криптовалюты, потому что они могут значительно уменьшить влияние банков в мире. В этом случае необходимости в конвертации больше не будет, банк на ней больше зарабатывать не сможет", — подчеркивает собеседник агентства.

В большей мере, добавил он, всё будет зависеть от людей, которые сидят во Всемирном банке, то есть, от их дальновидности. Группа специалистов по клаудкоину в Калифорнии уверена, что у их виртуальной валюты есть будущее. "Есть заинтересованные люди, которые буквально лоббируют эти валюты, желая, чтобы они были признаны официальными", — отмечает Радован Байич.

Будущее криптовалют в руках государств. Если власти заинтересуются этим, то "невидимые валюты" могут потягаться с традиционными средствами оплаты.