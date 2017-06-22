Саммит ЕС: продление санкций против РФ, Донбасс, Brexit и нелегалы

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Саммит глав государств Евросоюза 22-23 июня может принять политическое решение продлить экономические санкции в отношении России, а также примет решения об укреплении оборонного сотрудничества внутри Евросоюза, обсудит борьбу с терроризмом и нелегальной миграцией, а также "развод" с Великобританией. Обэтом свидетельствуют материалы к саммиту и информация высокопоставленного чиновника в ЕС.

"Лидеры, как ожидается, получат свежую информацию от президента (Франции Эммануэля) Макрона и канцлера (ФРГ Ангелы) Меркель об имплементации минских соглашений", — говорится в материалах для прессы к саммиту.

Ранее в среду высокопоставленный источник в ЕС не исключил, что лидеры стран на саммите примут "политическое решение" пролонгировать санкции в отношении России на основе рекомендаций президента Франции и канцлера Германии и данной ими оценки выполнения минских договоренностей.

Это должно дать старт официальной процедуре продления экономических ограничительных мер, которые сейчас действуют до 31 июля. Как говорится в материалах к саммиту, официальное решение "касательно пролонгации экономических санкций" может последовать в ближайшие дни после саммита.

Однако лидеры не начнут саммит с обсуждения минских соглашений и санкций: этот вопрос будет рассмотрен на рабочем ужине вечером в четверг, который назначен на 20.00 по Киеву. Лидеры же, как ожидается, начнут работу в 16.00 по Киеву, говорится в материалах к саммиту.

Первым вопросом в повестке дня саммита, после заседания с участием председателя Европарламента Антонио Таяни, значатся вопросы безопасности. Как сообщил председатель Евросовета Дональд Туск в письме, направленном лидерам перед встречей, ЕС уже удалось снизить угрозу неконтролируемого возвращения радикалов, воевавших в горячих точках. Теперь, по его словам, настало время укрепить сотрудничество с интернет-индустрией.

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Лидерам также предстоит принять ряд решений в области укрепления европейского оборонного сотрудничества. "Я хотел бы, чтобы мы договорились о запуске Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам обороны", — написал Туск лидерам. По его словам, лидерам предстоит согласиться на участие в различного рода совместных инициативах: "от проектов по разработке оборонных мощностей до более требовательных задач, таких как военные операции".

Кроме того, как ожидается, лидеры стран-членов Евросоюза поддержат разработку механизма постоянного финансирования боевых групп Евросоюза, которые до сих пор не были задействованы ни в одной операции.

Самым последним вопросом в четверг будет Brexit: начало дискуссии назначено на 23.30 по Киеву.

"Лидеры 27 стран ЕС обсудят состояние переговоров о Brexit с Соединенным королевством", — говорится в материалах к саммиту.

Борьба с нелегальной миграцией станет одним из вопросов повестки дня в пятницу, 23 июня. Поток нелегалов, прибывающих в ЕС через балканские страны и Турцию, в 2016 году удалось значительно сократить. Меры были предприняты и в Средиземноморье, где действует военная операция ЕС "София", оказывающая помощь терпящим бедствие, борющаяся с перевозчиками нелегалов и обучающая ливийских пограничников.

Однако через Средиземное море, в том числе с территории Ливии, в ЕС направляются все больше и больше мигрантов. Как завил Туск в письме лидерам, число нелегалов, прибывающих в Италию в поисках лучшей жизни, с прошлого года возросло на 26%, тогда как перевозчики мигрантов продолжают расширять свою незаконную деятельность.

Кроме того, также в пятницу главы государств Евросоюза обсудят экономические вопросы и торговлю. "Лидеры подтвердят приверженность к свободной торговле и инвестициям", — говорится в материалах к саммиту.

Эту часть дискуссии посетит и Марио Драги, глава Европейского центрального банка, монетарного регулятора еврозоны, в которую входят крупнейшие экономики ЕС. Он расскажет главам государств "об экономической ситуации" в регионе.

Перед саммитом 22 июня Туск примет президента Украины Петра Порошенко. После встречи с главой Евросовета украинский президент, как сообщила его пресс-служба, отправится на саммит Европейской народной партии. Намечена, в частности, встреча с главой партии Жозефом Долем и с лидерами стран-членов Евросоюза.

По данным пресс-службы, Порошенко проинформирует собеседников об обострении ситуации с безопасностью в Донбассе, "состояние выполнения и конкретные случаи нарушения российской стороной минских договоренностей с целью обеспечения положительного решения Европейского совета о продлении секторальных санкций против России".

Кроме того, украинский президент планирует обсудить вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Украина-ЕС, который запланирован на 12-13 июля в Киеве.