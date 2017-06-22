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    "Договорились". Лидеры ЕС продлят санкции против России - Туск

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (383)

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    Председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что Европейский союз продлит экономические санкции против России "из-за недостаточного выполнения ею минского соглашения".
    Дональд Туск. Архивное фото
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 22 июн – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Лидеры стран-членов Евросоюза решили продлить экономические санкции против России, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

    "Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею минского соглашения", — написал Туск в Twitter.

    Дональд Туск/Twitter, 22 июня 2017

    Ранее Туск заявил, что санкции планируется продлить на полгода. Решение саммита дает старт формальной процедуре продления экономических ограничительных мер, которые сейчас действуют до 31 июля.

    Официальное решение касательно пролонгации экономических ограничительных мер Евросоюза в отношении России может быть принято через несколько дней после саммита глав государств ЕС, который завершится 23 июня, говорилось в опубликованных ранее материалах для прессы к саммиту.

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    Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России. Москва приняла ответные меры и продолжает настаивать, что не является стороной внутриукраинского конфликта. 

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