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    Решение о продлении санкций ЕС против РФ будет принято сразу после саммита

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (380)

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    Согласно пресс-релиза организаторов саммита ЕС, европейские лидеры получат свежую информацию от президента Макрона и канцлера Меркель об имплементации минских соглашений. Это приведет к официальному решению касательно пролонгации экономических санкций.
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 21 июн – РИА Новости Украина. Официальное решение о пролонгации экономических ограничительных мер Евросоюза в отношении России может быть принято через несколько дней после саммита глав государств ЕС, который пройдет 22-23 июня в Брюсселе, говорится в материалах для прессы к саммиту.

    Евродепутат Стефано Мауллу
    Stefano Maullu
    Евродепутат: санкции против РФ - грубейшая ошибка и самоизоляция Европы

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    "Лидеры, как ожидается, получат свежую информацию от президента (Франции Эммануэля) Макрона и канцлера (ФРГ Ангелы) Меркель об имплементации минских соглашений. Это, как ожидается, приведет к официальному решению касательно пролонгации экономических санкций в дни, следующие за саммитом", — говорится в сообщении.

    Ранее в среду высокопоставленный источник в ЕС не исключил, что лидеры стран на саммите примут политическое решение пролонгировать санкции в отношении России на основе рекомендаций президента Франции и канцлера Германии и презентации ими данных по выполнению минских договоренностей.

    Министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации в Украине. В список попали чиновники из России, в том числе замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, Донбасса, представители байк-клуба "Ночные волки".

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