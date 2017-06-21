Решение о продлении санкций ЕС против РФ будет принято сразу после саммита

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости Украина. Официальное решение о пролонгации экономических ограничительных мер Евросоюза в отношении России может быть принято через несколько дней после саммита глав государств ЕС, который пройдет 22-23 июня в Брюсселе, говорится в материалах для прессы к саммиту.

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"Лидеры, как ожидается, получат свежую информацию от президента (Франции Эммануэля) Макрона и канцлера (ФРГ Ангелы) Меркель об имплементации минских соглашений. Это, как ожидается, приведет к официальному решению касательно пролонгации экономических санкций в дни, следующие за саммитом", — говорится в сообщении.

Ранее в среду высокопоставленный источник в ЕС не исключил, что лидеры стран на саммите примут политическое решение пролонгировать санкции в отношении России на основе рекомендаций президента Франции и канцлера Германии и презентации ими данных по выполнению минских договоренностей.

Министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации в Украине. В список попали чиновники из России, в том числе замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, Донбасса, представители байк-клуба "Ночные волки".